بمشاركة العراق استئناف مباحثات “أستانا 13” حول سوريا

بغداد – الصباح الجديد

أكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الاربعاء، بأن مباحثات “أستانا” بدورتها الـ”13″ حول سوريا ستستأنف يوم غد الخميس، بمشاركة وفود من عدة دول بينها العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقت “الصباح الجديد “، نسخة منه، اننا “نأسف لأن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا، غير بيدرسن، سيضطر لعدم حضور المحادثات المقبلة لأسباب صحية .. وسيرأس وفد الأمم المتحدة نائبه”.

واضافت ان “ممثلي لجنة الصليب الأحمر الدولية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين سيصلون إلى العاصمة نور السلطان لحضور الاجتماع الدوري لمجموعة العمل حول المحادثات بخصوص سوريا والمنعقدة في نور سلطان”.

واوضحت انه “ستجري المشاورات الثنائية والمتعددة الأطراف في اليوم الأول خلف الأبواب المغلقة، وستعقد الجلسة العامة في اليوم التالي، وسيتم تقديم النتائج الرئيسية للمحادثات التي تستمر يومين في بيان مشترك للضامنين في عملية أستانا”.

الى ذلك، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن لبنان تلقى دعوة مزدوجة من جانب كل من السلطات الروسية والكازاخستانية للمشاركة في الجولة 13، وسيحضر الاجتماعات بصفة مراقب، مثل العراق والأردن.