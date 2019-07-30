السعودية الأعلى قيمة سوقية في غربي آسيا

مدرب الأردن يشيد بفوائد معسكر تركيا

العواصم ـ وكالات:

تعد القيمة السوقية للمنتخبات، من المؤشرات الأولية على قوتها، وتكشف عن مدى تواجد نجوم كبار في قوائمها.. وانطلقت أمس الثلاثاء، بطولة كأس غربي آسيا في نسختها التاسعة، بالعراق.. وتشارك في هذه النسخة 9 منتخبات، لكن معظم قوائم تلك الفريق تشهد تواجد لاعبين جدد، في ظل عدم تواجد البطولة ضمن أجندة الفيفا.

وبرغم اعتماد السعودية على توليفة جديدة من اللاعبين في البطولة، إلا أن الأخضر احتفظ بالقيمة السوقية الأعلى في البطولة.. وتبلغ القيمة السوقية لعناصر منتخب السعودية 5 ملايين و875 ألف يورو، وجاء المنتخب اللبناني بالوصافة كثاني أعلى المنتخبات قيمة سوقية بـ 4 ملايين و850 ألف يورو.

المنتخب العراقي مستضيف البطولة لم يبتعد كثيرا، حيث حل في الترتيب الثالث بقيمة إجمالية بلغت 4 ملايين و700 ألف يورو.. وحل المنتخب السوري رابع بقيمة سوقية بلغت 3 ملايين و200 ألف يورو، في ظل غياب عدد من النجوم الذين كان وجودهم كفيلا بمزاحمة نسور قاسيون على الصدارة.

وفي المرتبة الخامسة جاء المنتخب الفلسطيني بقيمة سوقية بلغت 2 مليون و880 ألف يورو، متفوقا على نظيره الأردني ( 2 مليون 630 ألف يورو)، فيما جاء منتخب الكويت سابعا (مليون 775 ألف يورو) وخلفه البحرين بمليون يورو، فيما حل منتخب اليمن في الترتيب الأخير بقيمة إجمالية 325 ألف يورو.

من جانب اخر، عبّر البلجيكي فيتال بوركلمانز المدير الفني لمنتخب الأردن، عن رضاه الكامل بشأن المعسكر الذي أقيم في تركيا، وانعكس إيجابا على مستوى الجاهزية، قبل المشاركة في بطولة غربيي آسيا التي أنطلقت في العراق امس.. وأضاف بوركلمانز في تصريحات صحفية: «شهد المعسكر العديد من الحصص التدريبية المكثفة على المستويين البدني والفني والتكتيكي، وخضنا مباراتين وديتين ظهرنا خلالهما بشكل مميز، ورفعنا مستوى الانسجام بين الوجوه الشابة وركائز الفريق، واختبرنا العديد من اللاعبين في مختلف المراكز».

وأوضح:» «لدينا العديد من اللاعبين المحترفين في الخارج والمنتظر التحاقهم بالنشامى قبل بدء تصفيات كأس العالم، كما بدأنا التجمع في عمان بقائمة أولية ضمت (31) لاعباً مطلع الشهر الجاري، ما يمنحنا فرصة توسيع رقعة الاختيار خلال الفترة المقبلة».وختم حديثه: «خضنا مباراتين وديتين تدريبيتين، وأظهرنا اداءً مطمئناً قبل انطلاق بطولة غرب آسيا».

وينتظر أن يعلن الجهاز الفني خلال اليومين المقبلين، القائمة النهائية والتي تضم (23) لاعباً للمشاركة في غربي آسيا، قبل التوجه مساء يوم غدٍ الخميس إلى اربيل للمشاركة في بطولة غربي آسيا.

وتضم قائمة منتخب الأردن حالياً (26) لاعباً هم: معتز ياسين، احمد عبد الستار، يزيد ابو ليلى، براء مرعي، احمد الصغير، انس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، سالم العجالين، محمد بني عطية، فراس شلباية، احسان حداد، يوسف ابو جزر، خليل بني عطية، احمد سمير، نور الروابدة، صالح راتب، سعيد مرجان، مصعب اللحام، يوسف الرواشدة، حسان زحراوي، محمد ابو زريق، احمد عرسان، عبدالله العطار، حمزة الدردور ومحمد الزعبي.

يذكر أن منتخب النشامى جاء في المجموعة الثانية في «غربي آسيا» الى جانب السعودية والكويت والبحرين، فيما ضمت «الأولى» سوريا ولبنان وفلسطين واليمن الى جانب منتخب البلد المضيف.