الانفصال يديم سعادة الزوجين

الصباح الجديد – وكالات:

كشفت دراسة علمية جديدة، ما وصفته بـ “كلمة السر”، التي يمكنها أن تجعل الزواج أو العلاقة العاطفية تستمر لمدة طويلة من الزمن.

ونشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية تقريرا، عن السر الذي يجعل الأزواج يعيشون معا لأطول مدة ممكنة أو حتى وفاة أي منهم.

وقالت الصحيفة الأميركية إن “كلمة السر” في استمرار العلاقة الزوجية أو العلاقة العاطفية، هي أن كلا منهما يعيشان منفصلين عن بعضهما ، سواء في غرف منفصلة، أو حتى منازل مختلفة، فهذا يعزز من العلاقة الزوجية أو العاطفية بينهما ويجعلها أطول عمرا.

وأوضحت “ينبغي أن يكون هناك اتفاق بين الزوجين على مدة ينفصلان بها عن بعضهما ، ويجري الاتفاق على اوقات يلتقيان فيها، كي يكون لكل منهما مساحة من الحرية.

ونقلت الصحيفة عن سوزان براون، عالمة الاجتماع والمديرة المسؤولة عن المركز الوطني لأبحاث الأسرة والزواج في جامعة بولينغ غرين ستيت في ولاية أوهايو الأميركية، أنها أجرت دراسة استقصائية شملت نحو ألفي و166 شخصا تبلغ أعمارهم بين 50 إلى 65 عاما، ثلثهم تقريبا استمرت علاقات الزواج والعلاقات العاطفية بينهم، بسبب منح كل طرف منهم مساحة “استقلال” للآخر، ما جعلهم يستمرون في علاقة “طويلة الأمد” من دون الإحساس بانزعاج أو رغبة في التخلص من العلاقة.