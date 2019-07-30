مونيكا بيلوتشي تشارك في فيلم مصري

الصباح الجديد – وكالات:

استثمرت النجمة الإيطالية الحسناء مونيكا بيلوتشي فرصة تواجدها في تونس لتصوير مشاهدها في فيلم للمخرجة كوثر بن هنية، فقامت بزيارة لمتحف مصمم الأزياء العالمي عز الدين علية بضاحية سيدي بوسعيد، وقامت بجولة سياحية لاكتشاف المنطقة.

الفيلم المذكور يتناول قصّة لاجئ سوري يعيش في مخيمات اللاجئين في بيروت، ويلتقي في طريقه فناناً أميركياً يساعده في الخروج من دائرة الفقر والتهميش.

ويبدو أن الحسناء الإيطالية مقبلة على المشاركة في السينما العربية وهي تخوض أولى تجاربها في السينما المصرية، اذ أن المنتج المصري محمد السبكي نجح في توقيع العقد معها، وسيقوم بإنتاجه خلال العام الجاري، وحصلت مونيكا على مبلغ 500 ألف دولار أميركي مقابل المشاركة في الفيلم.

يذكر انه في سبتمبر عام 2012 وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم الإيراني “موسم وحيد القرن” في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، صرحت بيلوتشي بأنها تتحدث أربع لغات هي الإيطالية، والفرنسية، والإنجليزية، والقليل من الفارسية، ويبدو انه ستضيف اليها اللغة العربية.