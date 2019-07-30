وزير التخطيط يؤكد تنفيذ التعداد العام للسكان في توقيتاتها عام 2020

بغداد _ الصباح الجديد :

أكد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي جاهزية فرق الوزارة لتنفيذ الخطة الحكومية المرسومة للتعداد العام للسكان 2020 في توقيتاتها . واكد الوزير خلال الاحتفالية التي اقامتها الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وممثلين عن المجتمع الدولي والأمم المتحدة ، ما حققته الوزارة من تنسيق محلي ودولي منذ مطلع العام الحالي لتذليل جميع التحديات التي تقف امام تنفيذ التعداد في توقيتاته.

ولفت الوزير الى ان احتفال الوزارة باليوم العالمي للسكان بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس صندوق الأمم المتحدة للسكان يمثل تجديداً لعهد توحيد العراق للجهود الوطنية والدولية نحو تحقيق المزيد من اهداف التنمية المستدامة ، مشيراً بذلك إلى تحقيق العراق لمستويات متقدمة في تعميق الشراكات الدولية الهادفة الى تحقيق تنمية مستدامة في شتى المجالات على وفق منهجية عمل مشتركة مع المجتمع الدولي وبرامج الأمم المتحدة الفاعلة في العراق.

واوضح الوزير أهمية استدامة التعاون الدولي مع العراق الذي يسعى نحو الاستثمار الأمثل للدعم الدولي وجميع الجهود وتوجيههما نحو خدمات مستدامة يلمس المواطن اثرها في حياته اليومية، مشيرا بذلك إلى أهمية المخرجات التنموية للتعداد في تقديم مختلف الخدمات بنحو عادل ومتكامل ومستدام وإعادة النظر بأولويات الاقتصاد الوطني وتحديث آليات التخطيط ضمن الموارد المتاحة.

من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي في كلمته على أهمية هذا اليوم الذي تلتقي فيه أهدافنا مع المجتمع الدولي ، لافتاً إلى الخلل الذي يشوب البيانات وعدم دقتها لكون العراق لم ينفذ أي تعداد منذ نحو 30 عاماً، مشيداً بجهود برامج الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والعمل الدؤوب للجهات المعنية بتنفيذ التعداد وحرص وزارة التخطيط على توفير قاعدة بيانات متكاملة باستعمال احدث التقنيات ، داعياً جميع الجهات والهيئات والمؤسسات الدينية والبرلمانية والاجتماعية الى التفاعل مع التعداد العام للسكان.

فيما أكدت أليس ووليول نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق للشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية من جهتها على توفير سبل الدعم للحكومة العراقية في تنفيذ التعداد، مشيرة إلى أهمية مشاركة جميع الفعاليات المجتمعية وتيسير وصول البيانات للجميع لتطوير السياسات العامة واتخاذ القرار، مؤكدة أهمية بينات التعداد في تبني سياسات تستجيب الى تحدي النمو السكاني والحركة السكانية والتصدي لآثارهما السلبية.

الى ذلك لفت المدير الاقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية الدكتور لؤي شبانة في كلمته إلى أهمية التعداد في تحسين جودة الحياة، مؤكداً دعم الصندوق الفني وتوفير سبل الدعم الممكنة لتنفيذ التعداد ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة العراقية.هذا وحضر الاحتفال عدد من السادة الوزراء والنواب والمحافظين والمسؤولين في الدولة، والسفراء وممثلي المنظمات الدولية العاملة في العراق والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.