الزراعة تحصل على التصنيف الأول لمختبرات فحص وتصديق البذور

معتمد من قبل الاتحاد الدولي لفحص البذور (ISTA)

بغداد _ الصباح الجديد :

حصلت وزارة الزراعة على التصنيف الأول (A) لمختبرات دائرة فحص وتصديق البذور إحدى تشكيلات الوزارة من قبل الاتحاد الدولي لفحص البذور (ISTA) ومقرها زيورخ عن فحوصات الإنبات والنقاوة للبذور والمحاصيل المختلفة التي تقوم بها الدائرة.

حيث نالت مختبرات فحص والتصديق البذور هذا التصنيف نتيجة الاختبارات التي يقوم بها الاتحاد الدولي (ISTA) على المختبرات المعتمدة المنضوية تحت مظلته بصورة مستمرة لبيان مدى كفاءتها وتطورها وجودة الفحوصات التي تنفذها ومدى مطابقتها للفحوصات العالمية، إذ تم إرسال نماذج من البذور العالمية المختلفة (بذور رتب عليا، محاصيل خضر، أدغال، الأشجار والشجيرات) تم اختبارها من قبل أكثر من (1000) مختبر على مستوى العالم وبمشاركة (100) دولة. يذكر إن دائرة فحص وتصديق البذور ومختبراتها تعد أول دائرة في العراق تحصل على شهادة الاعتماد حسب نظام ال(ISO) العالمي في عام 2018 نتيجة الفحوصات المختبرية المتطورة التي تقوم بها واحتوائها على أجهزة حديثة.