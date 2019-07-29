البصرة تعرض معامل للبتروكيمياويات والأسمدة الى الاستثمار

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت لجنة الصناعة في مجلس محافظة البصرة عرض اكثر من 7 معامل للاستثمار خلال العام 2019 الجاري.

وقالت رئيس اللجنة انوار مدلل ان «الهدف من عرض تلك المعامل للاستثمار لتاهيلها وتشغيلها بشكل مشترك بين القطاعين العام والخاص وبحسب ما ينص عليه قانون وزارة الصناعة».

واضافت، ان «من شروط استثمار هذه المعامل ادخال خطوط جديدة كمعامل البتروكيمياويات والاسمدة في الخور وابو الخصيب ومعمل الثغر وغيرها بهدف تصدير المواد الى خارج العراق».

ومؤخراً، قالت هيئة استثمار البصرة ان مجلس الوزراء اقر مشاريع تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه العملية الاستثمارية وتحسين بيئة الأعمال خصوصاً في البصرة.

وقال عضو اللجنة علاء عبد الحسين سلمان، إن «القرارات التي وردت من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تضمنت عدة محاور منها تخصيص الأراضي المناسبة والصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية, ومعاقبة الجهات الممتنعة او المعرقلة لتنفيذ هذا القرار، إضافة إلى رفع يد الإصلاح الزراعي عن الأراضي المخصصة للاستثمار خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام، ورفع التجاوزات كافة على الأراضي المخصصة للاستثمار».