ورطة براد بيت في فيلمه الجديد

الصباح الجديد – وكالات:

يصور الممثل براد بيت فيلمه الجديد “ذات مرة في هوليوود” او “Once Upon A Time In Hollywood” الا انه يواجه العديد من المشكلات في تأدية دوره بسبب فشله في قيادة السيارات.

وفي التفاصيل يفرض الدور على براد ان يقود سيارة فولكس فاغن موديل عام 1960، مع معدات تصوير متصلة بالجزء الخلفي منها، وطلب منه ان يقوم بحركة معينة فاضطر إلى الذهاب والإياب أربع مرات من أجل الخروج من الشارع، الى ان اضطر شخص من افراد طاقم العمل الى قفز على السيارة لمساعدته في توجيه حركة القيادة واثنين اخرين راحا يوجهانه من الخارج.

يذكر ان العديد من الفنانين مؤخرا باتوا يصرون على تأدية أدوار الحركة بأنفسهم ويرفضون ان يقوم بها “البديل”، وكان جاكي شـان أبـرز الممثليـن الذين يؤدون الحركات الخطيرة في افلامهم بأنفسهم من دون الاستعانة بالبديل، وفيما بعد اكتشف بقية الممثلين ان تلك الميزة تجذب الجمهور الى افلامهم أكثر.