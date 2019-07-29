  • الأربعاء , 31 يوليو 2019
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ماساتشوستش تمنع الزواج دون سن الثامنة عشر

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الصباح الجديد – وكالات:
أقرت ولاية ماساتشوستش الأميركية، قانونا يمنع زواج الأطفال المبكر بعدما كان مسموحا به في السابق وذلك خلال تصويت مجلس الشيوخ عليه.
ونقلت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية على موقعها الحدث والذي حضره حقوقيون ومتطوعون من منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة “اليونيسيف” وأنصار جمعية معنية بحقوق الأطفال.
وعمت الفرحة والبهجة في البرلمان بعد قبول القانون وتمريره من مجلس الشيوخ في الولاية.
وبدورها أشارت منظمة “هيومان رايتس ووتش” أن 1200 طفل تزوجوا في ولاية ماساتشوستش بين عامي 2000-2016، وكانت غالبية هذه الزيجات تجمع قاصرات مع رجال بالغين.
وأوضحت أن هذه الزيجات تعرض القاصرات لخطر الإضرار بصحتهن وإعاقة التحاقهن بالتعليم، فضلا عن مشكلات الفقر والعنف المنزلي.
وكان القانون في ماساتشوستس يسمح بزواج الأطفال دون سن 18 عاما، بموافقة الوالدين، وبإقرار قضائي. وبعد التصويت على القانون، يمنع الزواج تحت سن 18 عاما، ولا يقبل أي استثناءات كانت.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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