عامر علي نافع يجتاز دورة D

بغداد ـ الصباح الجديد:

اجتاز مدرب حراس المرمى في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية /دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة، عامر علي نافع، الدورة التدريبية الدولية فئة D التي أقيمت في اربيل للمدة من 9 ولغاية 17 تموز الجاري بمشاركة 65 مدربا من شتى محافظات العراق وعددا من المدربين العرب بإشراف الخبير المصري الدكتور عفت رشاد.

وأشار نافع إلى أن الدورة التي أقامها الاتحاد الدولي وبرعاية الاتحاد العربي وبإشراف الاتحاد المركزي لكرة اليد تضمنت نحو 50 ساعة من المحاضرات العملية والنظرية وتم فيها إجراء اختبارات للمشاركين وتوزيع الشهادات التقديرية للمدربين الذين تمكنوا من تحقيق النجاح فيها .

وأوضح أن الخبير الدولي المعتمد المصري رشاد اطلع على هامش الدورة على منهاج تدريب المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية وأبدى أشادته بالية العمل الذي يصب في تطوير الموهوبين.