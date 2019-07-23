مدير عام الاعمار الهندسي تطلع ميدانيا على المشاريع التي تشرف عليها في بابل

من ضمنها مقر قيادة الشرطة وهيئة ألأستثمار

جاسم كريم الطائي

اطلعت مدير عام دائرة الاعمار الهندسي التابعة لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة المهندسة آسيا محمد حسن خلال جولة ميدانية على سير العمل في اربعة مشاريع تشرف عليها الدائرة في محافظة بابل .

وقالت مدير عام دائرة الاعمار الهندسي خلال زيارتها الميدانية ان ملاكاتنا الهندسية والفنية في محافظة بابل تواصل عملها بالاشراف الهندسي على ثلاثة مشاريع استثمارية لصالح هيئة أستثمار بابل اضافة الى زيارة مشروع بناية مديرية شرطة محافظة بابل . واضافت المدير العام ان الزيارة شملت أيضا مقر قيادة شرطة محافظة بابل ومقر هيئة أستثمار بابل والتباحث معهم لغرض أيجاد السبل والحلول المناسبة لانجاز المشاريع التي تشرف عليها دائرتنا والحصول على مشاريع جديدة ، مؤكدة أن هناك تعاونا كبيرا بين الدائرة وهيئة أستثمار بابل للنهوض بالواقع العمراني في المحافظة كون ان الدائرة تمتلك كفاءات هندسية وفنية في مجال الاشراف الهندسي والتصاميم يمكنها من التنافس مع بقية الشركات المحلية. من جانبه اشار مدير قسم المشاريع في الدائرة المهندس عادل حمدي خلال حضوره الجولة الميدانية ان المشاريع التي تقوم الدائرة بالاشراف عليها هي مشروع أنشاء معمل لصناعة مواد التعبئة والتغليف الذي سيتم أفتتاحه قريبا بعد ان تم أنجاز نسبة 99% منه ومشروع مجمع ارض بابل السكني الذي بلغت نسب الانجاز فيه 82% ومشروع معارض السيارات الذي بلغت نسب الانجاز فيه 52%. فيما لفت مدير دائرة مهندس مقيم المهندس هيثم حاتم الى ان الدائرة تمكنت من القيام بعمليات الاشراف الهندسي على العديد من المشاريع ومنها مشروع بناية شرطة بابل الذي من المؤمل أستئناف العمل به في أقرب وقت ممكن ومشروع مجمع تلال بابل السكني ومشروع المعمل الشامل لتصليح آليات شرطة بابل ومشروع محطة وقود ناحية النيل ومشروع انشاء عمارة تجارية وغيرها من المشاريع الاستثمارية في محافظة بابل. وأكد ان الدائرة حصلت على درع الابداع والتميز من قبل هيئة أستثمار بابل كأفضل جهة أستشارية مشرفة على المشاريع الاستثمارية في محافظة بابل.