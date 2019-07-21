  • الأحد , 21 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

“أفنجرز” أعلى إيرادات الافلام

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الصباح الجديد – وكالات:
أعلنت شركة “والت ديزني” الموزعة لفيلم “المنتقمون: لعبة النهاية” (أفنجرز: إند غيم)، أن الفيلم الذي أنتجته شركة “مارفل ستوديوز” سينتزع صدارة إيرادات التذاكر عالميا.
وذكرت ديزني، في بيان بإطار الإعلان عن مجموعة جديدة من الأفلام، أن مبيعات تذاكر “المنتقمون” على مستوى العالم ستتخطى 2.789 مليار دولار التي جمعها فيلم “أفاتار” للمخرج جيمس كاميرون عام 2009.
وفيلم “المنتقمون” قصة تروى في 22 فيلما لشركة “مارفل”، على مدى عشرة أعوام.
ويقوم ببطولة الفيلم الممثلان روبرت داوني جونيور وكريس هيمسورث، والممثلة سكارليت يوهانسون.
وقال كيفن فيغ رئيس “مارفل ستوديوز”، إن الفيلم سيصل لصدارة مبيعات التذاكر، لكنه سيخسر هذا اللقب على الأرجح أمام فيلم كاميرون المقبل.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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