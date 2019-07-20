المعارض العراقية تبحث مشاركة فرنسا في دورتها الدولية المقبلة

بغداد _ الصباح الجديد :

بحث مدير عام الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية هاشم محمد حاتم مع المستشار الاقتصادي الفرنسي رافائيل سانتوس ضرورة مشاركة فرنسا في الدورة الدولية المقبلة لمعرض بغداد الدولي كونها من الدول الرائدة في الاقتصاد والاستثمار فضلا عن بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

واكد المدير العام خلال اللقاء على ضرورة تهيئة قاعة الجناح الفرنسي بشكل يتناسب وأهمية مشاركة فرنسا في دورة معرض بغداد الدولي ، كون فرنسا من الدول الرائدة في المجالات الاقتصادية والتجارية وذات خبرات وتجارب عديدة في هذا المجال يستفيد منها العراق في تبادل تلك الخبرات والتجارب من خلال الدخول في المشاريع الاستثمارية داخل البلاد وخارجه.

واشار المدير العام الى ان مشاركة الشركات الفرنسية في الدورات السابقة كانت تسعى الى ايجاد ارضية مشتركة للتعريف بنتاجاتها وقدراتها وإمكانية الاستفادة منها في مجال الاستثمار من خلال التعامل المباشر مع هذه الشركات من دون الحاجة الى وسيط وخلق شراكة حقيقية بين العراق وفرنسا من اجل تنشيط الحركة التجارية والاستفادة منها في مشاريع العراق المختلفة والبنى التحتية.

من جانبه أبدى المستشار التجاري الفرنسي استعداده الاتصال بالشركات في بلاده وحثهم على المشاركة في الدورة الدولية لمعرض بغداد الدولي المقبلة ،

معربا عن ثقته بقدرة العراق على النهوض بواقعه الاقتصادي والانفتاح على جميع الدول والشركات وفي جميع الصعد التجارية والاقتصادية.