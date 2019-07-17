التربية: امتحانات الصفوف غير المنتهية للمراحل الدراسية كافة في آب المقبل

بغداد – الصباح الجديد:

أعلنت وزارة التربية/ المديرية العامة للتقويم والامتحانات جدول الامتحانات العامة للمراحل الدراسية كافة الدور الثاني للعام الدراسي 2018- 2019 في شهر آب المقبل .

وذكر بيان للوزارة تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “الامتحانات الدراسة الابتدائية ستبدأ يوم الخميس الموافق الأول من آب المقبل وتنتهي يوم السبت الموافق العاشر من نفس الشهر، اما المرحلة المتوسطة فستبدأ يوم الاحد الموافق 8/25 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 9/3، اما المرحلة الاعدادية فستبدأ يوم 8/25 وتنتهي يوم الاثنين الموافق 2/9/2019”.

وأضاف “إذا صادفت عطلة رسمية خلال ايام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول اعلاه” مبينا ان “الامتحانات تبدأ الساعة الثامنة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد”.