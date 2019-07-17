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الحوثيون يشنون هجوما بطائرات مسيرة على مطار سعودي

شؤون عربية
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الصباح الجديد ـ وكالات :
قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إنها شنت هجوما بطائرات مسيرة على مطار جازان في جنوب غرب السعودية قرب الحدود مع اليمن في وقت مبكر امس
وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين على فيسبوك إن الهجوم تسبب في تعطل الملاحة الجوية في المطار. ولم يصدر أي تعليق من السعودية.
وقالت قوات التحالف التي تقودها السعودية امس الاول الثلاثاء في اليمن إنها اعترضت وأسقطت ثلاث طائرات مسيرة تابعة للحوثيين كانت في طريقها لمدينتي جازان وأبها في جنوب غرب المملكة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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