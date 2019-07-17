بارزاني يعلن قرب بدء اللجان المعنية بين اربيل وبغداد بتكثيف الحوارات

بغداد – الصباح الجديد

أعلن رئيس وزراء اقليم كردستان، مسرور بارزاني، الأربعاء، قرب بدء اللجان المعنية بين اربيل وبغداد بتكثيف الحوارات للتوصل الى حلول جذرية.

وقال المكتب الإعلامي لبارزاني، في بيان إن الأخير “التقى اليوم، وفد بريطاني رفيع مؤلف من الجنرال سير جون لوريمر المستشار الاعلى لوزارة الدفاع البريطانية للشرق الاوسط، وجون ويلكس السفير البريطاني في العراق، والقنصل البريطاني العام في اقليم كردستان جيمس سورنتن”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء بحث اهمية استمرار تعاون وتنسيق بريطانيا والتحالف الدولي مع قوات البيشمركة”.

من جهته، قال بارزاني، إنه “قريبا ستبدأ اللجان المعنية بين اربيل وبغداد بتكثيف الحوارات للتوصل الى حلول جذرية للمسائل العالقة وفق الدستور”.

وأكد، “استمرار التنسيق في مواجهة تحركات تنظيم داعش الذي الى الان ينشط في عدد من مناطق العراق”.