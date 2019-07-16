كامل عبد الرحيم: الشيوعيون حاليا في متاهة عبر العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي استسلموا للتغيير

حوار مع من يرى أنّ «الرأسمالية والماركسية هي سياسات تقدمية»

في العراق لم يكن هناك فكر ماوي بمعنى الكلمة بل فكر جيفاري

العولمة اليوم هي الشكل الجديد من الإمبريالية

نحن بحاجة إلى أنسنة هذا العالم الوحشي. والماركسية أحد أوجه الأنسنة

حاوره: ملهم الملائكة

كامل عبد الرحيم عراقي لم يكن يعرفه أحد خارج دوائر اليسار، لكنه اعتنق فيسبوك منذ عام 2015، وحقق على صفحته الشخصية آلاف المتابعين والاصدقاء، وبات جمع كبير من الناس يترقبون «بوستاته» الثورية.

ملهم الملائكة التقى من وصف نفسه في النهاية بأنه «حالم» في بغداد بعد أن عرفه على فيسبوك. فكان هذا الحوار.

للوهلة الأولى تخاله يسارياً متطرفا، لكن حين يقترب منه المرء يراه رافضاً لكل شيء ومحتجا على كل شيء ومع ذلك فهو يتعايش مع كل شيء، لذا لم يترك العراق رغم عمره البالغ 66 عاما، لكنه لم يؤدِ الخدمة العسكرية التي سحقت رجال العراق على مدى أربعة عقود.

في مقهى نازك الملائكة بالكرادة الشرقية انتبذت مع كامل عبد الرحيم طاولة وبقينا نتحاور في مساحة فسيحة من الحديث. سألته كيف يحبّ أن أصفه، وماذا عن تاريخه الأدبي أو السياسي فقال:

أنا ببساطة مدوّن على صفحات التواصل الاجتماعي، لم أنشر شيئا قط في أي مكان قبل عام 2015، بسبب مواقفي من وسائل نشر النظام السابق، فصوت الإنسان ليس مجانيا. قبل السقوط لم أتمكن من النشر في عهد النظام السابق، وبعد النظام لم أنشر في عصر الفوضى. ولم أكن من المحظورين في عهد النظام السابق، لكن كانت الكتابة مؤدلجة، من يكتب في الصحف الصفراء (صحف النظام السابق) توضع عليه علامة اكس. حتى في طريق الشعب (الصحيفة الرسمية للحزب الشيوعي العراقي) لم أكن أنشر لأنها صحيفة حزبية، صحيفة الحزب الواحد، صحيفة تعبوية لا يمكن لمن مثلي أن يكتب فيها، لذا لم أكتب في الفكر الجديد وطريق الشعب والثقافة الجديدة، لأنها صحف ومجلات حزبية. بشكل عام كان المهم بالنسبة لنا البقاء على حافة الحياة. ومنذ عام 2015 صدرت لي 3 كتب هي:

ابن اليهودي. رواية

أجيد المسيرة وحيداً. ديوان شعر

كتابات ضد التيار. بوستات فيسبوك (ولعل هذا يؤشر لوناً جديدا في الكتابة، هو بوستات مواقع التواصل الاجتماعين التي جمعها كامل عبد الرحيم ونشرها في كتاب).

إذا أنتَ بقيتَ رافضا للمتاح، ستكون واقفا على حافة المجتمع وفي هامش الحياة وليس في خضمها؟