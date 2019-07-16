إدارة الشرطة تعلق على الفوز بلقب الدوري.. وتكشف عن مفاجآت

نيبوشيا يعلن رحيله ويوجه رسالة الى مشجعي القيثارة

بغداد ـ الصباح الجديد:

علقت إدارة نادي الشرطة على الفوز بلقب الدوري للموسم الحالي، فيما كشفت عن مفاجآت قادمة.وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي الشرطة تحسين الياسري «هذا الموسم استثنائي بحت للشرطة في كرة القدم منذ تأسيسه بتحقيق 16 لقباً»، مبيناً انه» استحقاق نحن عملنا عليه».

وأضاف ان «وزير الداخلية ياسين الياسري متواصل معنا قبل ان يكون وزيراً، وبعض الأطراف ممتعضة من نسب هذا الإنجاز للمدرب السابق سعد حافظ»، منوها الى ان» فريق الشرطة بمجرد تم المحافظة على لاعبيه نال لقب الدوري».

وتابع الياسري» سنقوم باحتفال التتويج في مباراة الكرخ ببغداد، وفي حال موافقة إدارة نادي البحري على نقل المباراة في العاصمة سنتحمل تكاليف الاحتفال ونحن جاهزون وننتظر مفاجآت جمهور الشرطة».

وزاد ان «جميع بطولات الأندية من ضمنها العراقي مؤرشفة في الاتحاد الاسيوي؛ بخلاف الاتحاد العراقي»، مشيرا الى ان» الاتحاد العراقي اذا رد حقوقنا بعد انسحاب نادي «ماكابي» الإسرائيلي الى اوروبا سنقوم برفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الاسيوي لإعادة لقب الشرطة في 1970».

من جانبه بارك عضو الهياة الإدارية لنادي الشرطة عدي الربيعي اللاعبين والهيئة الإدارية والداعمين لفريق الشرطة، مذكراً ان» هذا الموسم سيكون مميزاً لنا وقد حصدنا اللقب».

وبين» مررنا بمواقف صعبة؛ لكننا عرفنا كيف نتعامل معها وبرغم الخلافات والقطوعات المالية حققنا منجزاً كبيرا في الدوري الممتاز، ولدينا 16 فعالية رياضية بدرجة الأول، وجميع ملاكاتنا التدريبية من لاعبي النادي ومنتسبي الداخلية».

ووصف الربيعي الهيئة الإدارية لنادي الشرطة بـ»الانموذجية، حيث عرفت كيف تتعامل مع الإنجاز وصناعته ولم تحمل الاخرين المسؤولية بل تحملتها وحدها وصنعت الأدوات وتحقيق الإنجاز هو الرد الوحيد على من يشكك بقدراتنا».

ولفت الى ان» الكثيرين اشكلوا علينا بدفع أموال خيالية للنادي ونحن ميزانيتنا لا تزيد على 8 مليارات دينار للموسم الحالي»، مناشداً اتحاد الكرة «بجعل تتويج الشرطة في ملعب الكرخ ببغداد».

واردف الربيعي بالقول ان «جميع الهيئة الإدارية مهنية ومحترمة وبيننا اتفاقات موقعة مابين الطرفين، ونحن أفعال ولسنا اقوال ولم نسكت عن استحقاق النادي وسيكون لنا اجتماع الهيئة مع الاتحاد بمحاولة استرجاع حق النادي».

من جانب اخر، اعلن مدرب نادي الشرطة، نيبوشيا يوفوفيتش، رحيله عن النادي بعدما قاد القيثارة الخضراء الى تحقيق لقب الدوري الممتاز للمرة الخامسة في تأريخ الفريق الاخضر.نيبوشيا تسلم قيادة دفة القيثارة الخضراء بداية الموسم الحالي ونجح ان يحص اللقب الغائب عن الفريق منذ 5 سنوات.

ونشر نيبوشيا عبر صفحته الرسمية على «انستغرام» قائلاً : «لمدة 12 شهراً، عزفت القيثارة الخضراء أجمل الموسيقى، حقق اللاعبون والمدربون والموظفون الفنيون، الذين لا يمكن ايقافهم والموحدون والجمهور المتعصبون والإدارة القوية، حلم التتويج».

واضاف «أهنئهم من قلبي بلقب الدوري العراقي لعام 2018/1919، ستستمر القيثارة الخضراء بعزف الحانها وأنا سأستمع بتشجيعهم أينما كنت .. أعطيت سنة من حياتي للنادي الأخضر، أحببت العراق والعراقيين الذين يحبون كرة القدم وبلدهم.. ستيقون في قلبي».ومن المؤمل ان يغادر نيبوشيا الى تونس للتوقيع على عقد تدريب فريق الصفاقسي.