مريض راقد مستشفى ابن القف يخطف ذهبي العالم بالمبارزة

بغداد ـ الصباح الجديد:

فارز المبارز العراقي عمار هادي بذهبية كأس العالم للمبارز والمقامة في وارشو/ بولندا وهو مريض راقد في مستشفى ابن القف بعد تغلبه على اللاعب الإنجليزي ديمتري بنتيجة 15-14 .

الدكتور ضياء كاظم مدير مستشفى ابن القف قال البطل عمار هادي هو أحد المصابين بشلل الأطراف السفلى منذ ١٠ سنوات وادخل مستشفى ابن القف وتم تأهيله وبعد خروجه مباشرة انضم إلى اتحاد المبارزة البارالمبية وأحرز في السابق عدة بطولات عالمية وبارالمبية واسيوية.