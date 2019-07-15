(الثقافة هي الحل) تستضيف الكاتبة صبيحة شبر

بحضور عدد من الادباء والمثقفين، ضيّفت (الثقافة هي الحل) على قاعة نازك الملائكة الجمعة الماضية القاصة والروائية العراقية الرائدة صبيحة شبر، للحديث عن تجربتها الأدبية في كتابة الرواية، ادارت الجلسة القاصة سهام الطيار مرحبة بالضيفة وبالحضور، مبينة ان سلسلة الاستضافات التي بدأتها (مؤسسة الثقافة هي الحل) تأتي لتسليط الضوء على الاقلام المبدعة ونتاجاتها الادبية ومدى امكانية توظيفها في حل قضايا المجتمع.

تضمنت الجلسة عرض اهم منجزات السيدة شبر بتاريخها العريق بكتابة القصة والرواية الممتدة الى أكثر من ٥٩ عاما عطاءا وابداعا في تناول قضايا المجتمع العربي والعراقي الخاصة بالمرأة والطفل.

يذكر ان الكاتبة صبيحة شبر بدأت مسيرتها في كتابة الرواية والقصة عام ١٩٦٠ ولديها مجموعات قصصية اهمها التابوت، امرأة سيئة السمعة، لست انت، غسل عار، اضافة الى روايات مهمه هي العرس، الزمن الحافي، ارواح ضامئة، شعور يندثر.