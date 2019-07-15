العراق يمتلك المؤهلات الناجحة بما يحقق التكامل الاقتصادي في جميع القطاعات

الأمين العام المساعد للأتحاد العربي للناقلين يتحدث لـ»الصباح الجديد» :

البصرة _ سعدي السند :

وافق اعضاء الاتحاد العربي للناقلين في اجتماع الدورة الحادية عشرة بحضور الجمعية العمومية للجلسة السابعة عشرة على قبول طلب وزارة النقل لتفعيل دور العراق بعمل الاتحاد بصفته من المؤسسين .

وللتعرف على المزيد عن هذا الموضوع التقت «الصباح الجديد» مدير عام الشركة العامة للنقل البحري محي الدين عبد الرزاق الامارة الذي أوضح قائلا ، كما تعلمون ان وزارة النقل العراقية اصدرت بيانا اكدت فيه أن اجتماع الأتحاد تضمن تعييني اميناً عاماً مساعداً في العراق، وذلك للتعاون في انجاح مسيرة النقل البحري العربي بما يحقق التكامل الاقتصادي في جميع القطاعات وان وزير النقل المهندس عبد الله لعيبي قدم طلبا في شهر ايار الماضي لتفعيل دور العراق بعمل الاتحاد .من جهته وخلال الأجتماع اكد الامين العام للاتحاد العربي للناقلين البحريين محمد مصطفى عيتاني ان المندوبة الدائمة لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية واحدة من المؤسسين البارزين في تشكيل الاتحاد وان العراق يمتلك جميع المؤهلات الناجحة للعودة وبقوة للعمل على انجاح عمل الاتحاد في جميع الصعد.

يعد من الاتحادات النوعية

في جامعة الدول العربية .

وكما هو معروف تم تأسيس الاتحاد العربي للناقلين البحريين تاريخ 10/4/1979 ومقره الرئيس (بغداد) ، وبناء على الاعمام الموجه من الامين العام المساعد السابق والمؤرخ بتاريخ 8 تموز 2003 والموجه الى جميع الاعضاء والمتضمن طلب عقد اجتماع عاجل خارج العراق ليتم تدارس جدول الاعمال المقترح ومن ضمنه ايجاد مقر بديل للامانة العامة للاتحاد بدلا من مقره في العراق .

وعليه فقد عقدت الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها في بيروت بتاريخ 5 و6 كانون الاول 2003 وتم اتخاذ قرار بنقل مقر الاتحاد من بغداد الى بيروت ، وانتخاب مجلس ادارة جديد ، وتعيين امين عام جديد للاتحاد وابلغت هذه القرارات الى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذي وافق عليها وبتاريخ 23/12/2004 اصدر مجلس الوزراء اللبناني القرار رقم 54 القاضي بأعتماد بيروت مقرا للاتحاد ، ومنحه الامتيازات المنصوص عليها في القانون رقم 114 تاريخ 7/12/1991 .

وجاء قرار مجلس الوزراء اللبناني بناء على القرار الصادر عن مجلس ادارة الاتحاد العربي للناقلين البحريين في اجتماعه تاريخ 5 و6 كانون الاول 2003 والقاضي بنقل مقره الرئيس من بغداد الى بيروت. يذكر بأن الاتحاد العربي للناقلين البحريين هو من الاتحادات النوعية المتخصصة التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية .

اهداف الاتحاد

ويهدف الاتحاد الى توحيد جهود الاعضاء وتحقيق التعاون بينهم وتقديم العون لهم بغرض تقدم النقل البحري العربي وأزدهاره من حيث رفع كفاءة تشغيله وتوسيع قاعدة نشاطه بما يخدم مخططات التنمية وتيسير انتقال الركاب والبضائع بين الدول العربية وبين العالم الخارجي ، وبشكل عام الاسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الاقطار العربية من خلال ممارسته لمهامه وأختصاصاته وخبراته .