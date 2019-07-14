البصرة تشدد الإجراءات الأمنية على الحقول النفطية

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن قائد عمليات البصرة، الفريق درع الركن قاسم نزال، أمس الأحد، اتخاذ عدة إجراءات أمنية لحماية الحقول النفطية.

جاء ذلك خلال حضور قائد عمليات البصرة الفريق درع الركن قاسم نزال، احتفالية افتتاح الرقعة التاسعة لحقل الفيحاء ضمن الحدود الجغرافية لحقل مجنون.

ونقلت وزارة الدفاع في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “القيادة اتخذت عدة إجراءات أمنية لحماية الحقول النفطية وحسب استحداث الخطط الأمنية الخاصة بتلك الحقول”، مشيرا الى أن “الثروة النفطية تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي وأن تأمين الحمايـة لهـذه المواقـع واجـب وطنـي علـى جميـع العراقييـن”.

وأضاف أن “القيادة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المختصة في شركة نفط البصرة”، مشيداً بـ”الدور الكبير لأبناء محافظة البصرة في تقديم الدعم والإسناد للقوات الأمنية والإحساس العالي بالمسؤولية تجاه المنشأة الحيوية”.

يشار الى ان الحقول النفطية في محافظة البصرة تعرضت الفترة الماضية الى هجمات ما اضطر الشركات الأجنبية الى ايقاف العمل في تلك الحقول، إلا أنها عادت واستأنفت أعمالها بعد أيـام.