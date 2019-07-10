نائب من سائرون: أمهلنا عبد المهدي سنة واحدة تقيم بعدها حكومته

بغداد- الصباح الجديد:

حذر النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، الأربعاء، من أن الحكومة أصبحت في وضع حرج، مشيرا إلى أن تحالفه امهل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سنة واحدة من اجل تقييم حكومته.

وقال الشمري في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “الشعب وصل الى قناعة واضحة بضرورة ان تقوم الحكومة بخطوات اصلاحية ملموسة سريعة قبل الدخول في مسار يضع الحكومة ورئيسها في وضع حرج”، مبينا أن هناك “حاجة الى استنفار كامل من وزارات ومؤسسات عديدة”.

واضاف الشمري ان “على رئيس الوزراء وحكومته التعامل الواقعي مع مطالب الجماهير وعدم اعتبارها ردة فعل على نقص بهذا الجانب او ذاك بل العمل على تنفيذها بشكل واضح بدون ترقيع او حلول مؤقتة”.

واوضح ان “تحالف سائرون الممثل الحقيقي لقطاعات واسعة من الشعب سيستمر بالضغط الواضح على الحكومة بسرعة تنفيذ ما التزمت به ولن يصبر على اعطائها توقيتات أخرى”.

ولفت الشمري إلى ان تحالفه “اعطى مدة زمنية (سنة ) لرئيس الوزراء وبعدها سيكون التقييم”، معتبرا أنه “بشكل عام تعد الفترة الماضية ولازالت ضعيفة بالاداء الحكومي خاصـة فـي ملفـي الخدمـات ومكافحـة الفسـاد”.