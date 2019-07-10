العثور على ٨٠ عبوة ناسفة من مخلفات داعش في الانبار

بغداد – الصباح الجديد

عثرت القوات الأمنية، اليوم الأربعاء، على 80 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش في محافظة الانبار.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان تلقت “الصباح الجديد “، نسخة منه، ان “قوة من سرية هندسة ميدان قيادة عمليات الانبار خرجت مع مفارز من كتيبة هندسة ميدان الفرقة العاشرة بواجب لرفع مخلفات داعش الإرهابي ضمن قاطع المسؤولية”.

وأضافت الوزارة ان “القوة تمكنت من العثور على (٨٠) عبوة مختلفة الأنواع في مناطق (السفرية _القرية العصرية _ البو خميس _٧ كيلو _ناظم التقسيم) تم تفجيرها تحت السيطرة”.

وتابعت ان “قوة أخرى من الفوج الأول لواء مغاوير الانبار خرجت بواجب للبحث والتفتيش عن المضافات والأسلحة والمطلوبين شمال غرب ناحية الرحالية”، مبينة ان “الواجب اسفر عن العثور على (٢) رمانة يدوية، ناظور ليلي، علبة عتاد Bkc، دراجة نارية”.