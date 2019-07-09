تنظيم وإدارة المؤسسات الإعلامية الحديثة

مع ملحق مقارن للمصطلحات الإعلامية

تشكل النصوص التي بين يدي القارئ مقدمة منهجية ومهنية لكل مهتم بتأسيس مشروع إعلامي حديث، فهي بوابة لكل زملائنا الصحفيين العراقيين بشكل خاص، لأنها ترسم حدود الالتزام والجدية في إرساء أسس صحيحة لمؤسسات جديدة.

الهدف النهائي من هذه النصوص هو التمهيد لبناء صحافة عراقية محترفة لا ترتكز على تمويل حكومي او الى الإدارة الرسمية للمشاريع ولا تتبع مقاييس ما يعرف في تاريخنا الصحفي العالمي بصحافة الدولة او الحزب.

وهذه النصوص تنسجم مع ما نتطلع إليه ويتطلع إليه المجتمع من سمات أساسية تنسجم مع التيار الدولي العالمي المألوف.

وتتفق النصوص مع معداتنا وأدواتنا المطلوبة للهيكل الجديد للصحافة العراقية التي نريدها، صحافة لا تدافع عن الأيدولوجيات أو برامج الأحزاب الحاكمة أو المعارضة بل هي صحافة تقدم للمواطن المعطيات الاقتصادية والسياسية والمالية والفكرية والثقافية من أن يكون لها دوافع ذاتية او مصالح سواء للكاتب او للمؤسس في نهاية المطاف نتطلع الى تنوير الجيل الجديد من أبنائنا وزملائنا وصولا الى النصوص بالعمل الإعلامي العراقي الى المستويات التي عالية وإننا واثقون أن بلادنا تزخر بالمهارات الصحفية والمهنيين الحريصين على تحقيق هذه الأهداف.

ومن هذا المنطلق تنشر “الصباح الجديد” سلسلة من هذه النصوص إسهاماً منها في الارتقاء بالجيل الجديد والوصول به الى المستويات التي يستحقها.

الحلقة 7

إسماعيل زاير

خطة العمل البرنامجية

وتسويق المطبوع

لماذا يتم إعداد خطة العمل ؟

لقد اتفق فريق المطبوع الأسبوعي بالإجماع على بيان المهمة , فالمديرون والموظفون يفهمون الآن البيئة الداخلية والخارجية لتسويق عملهم .

لقد اعدوا أربعة أهداف حقيقية وواقعية , وكل فرد من مجموعة الموظفين متحمس حول تحقيق أهداف السنة المقبلة ولكن ماذا سيفعل .. ومن سيفعل ؟ وفي أي اطار زمني ؟ هناك نوع آخر من أدوات التخطيط المطلوبة هنا : خطة عمل .

قد يكون بعض المديرين غير مرتاحين حول إعداد بيانات خطة عمل , فهم بحاجة إلى الإبقاء على الاتصال الدائم بوكالاتهم , فلماذا يهدرون وقتهم الثمين ويعدون خطة أخرى؟

بعد أن ترسم بيان المهمة , أهداف وغايات , ستعرف أين تريد أن تذهب وكيف تصل هناك . حان الوقت الآن , لتنظم خطة حلمك بنحو أداة تساعدك على إبلاغ وتنسيق نشاطات الموظفين . ام أن هناك طريقة أخرى لقياس التقدم العملي في كسب أو فقدان المال في كل فصل , وشهر أو أسبوع ؟

أن خطة العمل تعدّ برنامج عمل أداري ومالي لعملية الصحيفة , وهي أساسية في عملية صنع القرارات الحاسمة عند البدء وفي وقت لاحق عندما تكون هناك رغبة أو حاجة في التغيير .

هناك في الأقل سببان عمليان يشيران إلى أهمية الحاجة إلى خطة عمل :

*تجبرك خطة العمل أن تأخذ نظرة غير عاطفية وحاسمة لصورة العمل بأجمال . هل أن أهدافك وغاياتك واقعية ؟ فقط خطة العمل المفصلة هي التي قد تكشف بأن توقعاتك غير واقعية نوعاً ما عند أعدادها .

*تجبرك خطة العمل أن تأخذ نظرة غير عاطفية وحاسمة لصورة العمل بأجمله . هل أن أهدافك وغاياتك واقعية؟ فقط خطة العمل المفصلة هي التي قد تكشف بأن توقعاتك غير واقعية نوعا ما عند أعدادها .

*تعطي خطة العمل معلومات عن العمل بنحو مفصل عن وجود مستثمرين أو مانحين (من يدفع المنح المالية والقروض) فيما يخص مطبوعك لغرض التأكيد لهم بأن أموالهم سوف تستعمل بنحو كفوء , وفي حالة الديون الناجمة , سيتم إعادة أموالهم .

من هم المعنيون في تحضير خطة العمل ؟غالباً ما يعدّ الصحفيون مسألة الإعداد للخطة مسألة بيروقراطية . فعندما يدركون في نهاية المطاف أن فكرة خطة العمل قد تكون شيئاً جيداً قد تسمعهم يتساءلون : ” لماذا لا نطلب خبيرًا من الخارج ليكتب لنا خطة عمل ؟”.هذا احتمال وارد علاوة على أن تحضير خطة عمل للمرة الأولى قد تكون فكرة جيدة عند استشارة الخبراء , خصوصاً فيما يتعلق بتركيب خطة العمل ويضمنها الضرائب والمتطلبات القانونية . مع هذا , لا تعد خطة العمل عملا إدارياً سنوياً ينجز ليوضع على الرف في غرفة المدير العام .

أن خطة العمل تعد فلسفة شركتك المتمثلة بأشكال , وافضل طريقة للمديرين لكي يتعرفوا على هذه الأشكال المتوقعة ويلتقون بها (يستجيبون لها) هي إعداد الخطة من قبلهم شخصياً .

أن إعداد خطة عمل لوحده يعد مهمة المديرين العامين اكثر من كونها مهمة المحاسب على الرغم من أن المحاسب سيقوم بتزويد المديرين والعاملين بكمية هائلة من البيانات لإعداد خطة واقعية .

فيما تقوم مجموعة صغيرة نسبياً من المديرين والموظفين بكتابة بيان المهمة والأهداف , حين أن خطة العمل تتطلب معلومات محددة وتحتاج إلى تدخل الكثير من العاملين فيها .

والصحيفة التجارية الناجحة (بريستكسي كورير ) التي تصدر في روسيا البيضاء ظهرت لأول مرة في العام 1990 على الرغم من أن خطة عملها تم أعدادها بعد ست سنوات من إصدارها , لكن ما الذي جعل مدير تحريرها ومدير أدارتها نيكولاي الكساندرف يقومان بذلك ؟

يقول موضحاً هذه المسألة : ” لقد تم وضع خطة العمل , كما يقال , بالمصادفة ” . ويضيف : “للحصول على النتيجة , كانت هناك استمارة من عشرة أسئلة توجب الإجابة عنها , وعند البحث عن الأجوبة , قمت بالأعداد لخطة العمل “. استغرق الكساندروف شهراً في الإعداد لهذه الخطة , حيث قام المحاسب وزملاء آخرون بتزويدهم بالبيانات الضرورية . لقد ادرك أن اهم شيء كان . ” ليس إعداد الخطة من اجل الخطة نفسها , بل تحديد ما كنا قد أنجزناه , وما كانت مصادرنا وما كان باستطاعتنا أنجازه إلى ابعد حد “.

ومن خلال تدقيق وفحص كل التفاصيل المهمة المتعلقة بالعملية وتأسيس هيكل خطة العمل , لم يكن هناك من مشكلة لدى فريق عمل الصحيفة من تعديل الخطة لتناسب السنة التالية .

اتخذ قرارك قبل إعداد الخطة

قبل إعداد خطة العمل , اكتب وبنحو مفصل أجوبة حقيقية بأمانة للأسئلة التالية :

1.ما هي المهمة أو الغرض من صحيفتك؟

2.من هم قراؤك ؟- الآن والآخرون الذين تريد جذبهم ؟

3.من هم المعلنون لديك – الآن والآخرون الذي تريد جذبهم؟

4.ما هي المنطقة التي تغطيها – وما هي المنطقة الجغرافية التي ستغطيها؟

مدينتك؟ محافظتك ؟ اقليمك؟

5.من هو منافسك – جرائد أخرى إضافة إلى مصادر تجهيز المعلومات الآخرين في منطقتك التي تغطيها .

6.كيف تختلف صحيفتك عن منافسك؟

7.ما هي تكاليف صحف منافسيك وكيف يتم مقارنته بتكلفة صحيفتك ؟

لماذا تحتاج منطقتك ( اقليمك ) إلى صحيفتك ؟

9.كيف تخطط للإعلان عن وتسويق صحيفتك لجذب قراء ومعلنين اكثر؟

10.ما هو معدل صرفيات صحيفتك وما هو هدفك المستقبلي في التصريف ؟

11.ما هي المعوقات الأولية للوصول إلى هدفك في التصريف ؟

12.ما هي خططك في تجاوز هذه العوائق ؟13.هل تطلب من الموظفين بالضرورة أن ينجزوا خططك ؟

14.أن لم يكن كذلك ,هل تعرف أي نوع من الموظفين تحتاج وهل لديك خطة لاستئجارهم؟

15.كم تكلفك صفحة أو طبعة عند أنتاجها ؟

16.ما هي مصادر دخلك الحالية والكامنة ؟17.هل أن هذه المصادر كافية لتلبية تكاليف الإنتاج ؟

18.أن لم تكن كافية , ما هو مقدار النقص ؟

19.كيف تلبي هذا النقص حالياً ؟ أن كنت تربح , كيف يتم صرفه أو توزيعه ؟

عند الإجابة عن الأسئلة برضائك , عندها تكون مستعداً لإعداد خطة العمل .

المخطط التمهيدي لخطة العمل :

يبدو أن كل خطة عمل تختلف عن غيرها , أما بالمخطط التمهيدي أو الشكل , عند إلقاء نظرة عميقة إلى خطط العمل الخاصة بالشركات المتنوعة , قد تستطيع تمييز نوعين رئيسين منها , نصوص توضيحية أو أشكال .

والنص التوضيحي هو عبارة عن سرد للكيفية التي ستنجز بها الشركة أهدافها وغاياتها من منظور غرفة الأخبار وأقسام الإعلان والتوزيع , والأشكال التوضيحية في صفحات منفصلة إضافة إلى الجداول تمثل الخطة المالية .

تحتوي خطة العمل التفصيلية على الأجزاء الأتية : تنظيم العمل قائمة مختصرة للعمليات المخطط لها للسنة المقبلة . الغاية والوظيفة من العمل . الخطة التسويقية .

أ‌. ما هو سوقك ؟

ب‌. من هو منافسك؟

ج .أي حصة من السوق ستحصل عليها؟

د. خطة الإعلانات .

ه. خطة التوزيع للمنتوج (تصريف الصحيفة).

و. خطة التطوير . خطة الإدارة .

تمثل الخطة المالية جزءاً من الشكل السردي مترجماً إلى أشكال توضيحية , والأجزاء الرئيسة للخطة المالية هي :

أ‌. الميزانية العملية .

ب‌. ميزانية أنفاق رأس المال .

ج. الميزانية النقدية .

تنظيم العمل

يوضح القسم التمهيدي من خطة عملك طبيعة شركتك . فبإمكانك وضع البيانات التالية على غلاف خطة العمل :

• اسم الشركة.

• العنوان .

• رقم الهاتف والفاكس.

• المديرون الرئيسيون .