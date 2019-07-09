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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • شركة اميركية تعلن اضافة 125 ميكاواط الى الشبكة الكهربائية العراقية

شركة اميركية تعلن اضافة 125 ميكاواط الى الشبكة الكهربائية العراقية

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بغداد – الصباح الجديد

اعلنت شركة جنرال الكتريك الاميركية، الثلاثاء، اضافة 125 ميكاواط الى الشبكة الكهربائية في العراق في غضون ثلاثة اشهر.

وقال مدحت المرعبي مسؤول الشركة في الشرق الاوسط في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “الشركة اضافت هذه الكمية من الطاقة في وقت قياسي مقدر بـ3 اشهر،حيث تم شحن المحرك واستبداله وتركيبه في محطة العمارة التي تعمل على تقنيات F9 المتطورة والخاصة بالشركة والتي تنتج ٥٠٠ ميكاواط”.

واضاف المرعبي، ان “فريق عمل الشركة عمل مع نظرائه في وزارة الكهرباء العراقية باوقات اضافية من اجل اعادة التشغيل لمساندة وزيادة الانتاجية في الطاقة الكهربائية والتي وصلت الى ارقام قياسية”.

واكد ان “الجهود مستمرة لصيانة المحركات والتاكد من تشغيلها وخاصة في اوقات الذروة من فصل الصيف والذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة،مبيناً ان ملاكات الشركة مستمرة بالعمل وادامة وزيادة الكفاءة في الانتاج، ملتزمين بتوجيهات دولة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزارة الكهرباء لزيادة الانتاجية والتركيز على المشاريع الاستراتيجية من اجل النهوض بواقع الطاقة الكهربائية في العراق،بعد ان تمكنت ملاكات الشركة من ضمان تشغيل اكثر من ١٨٠٠ ميكاواط خلال الفصل الحالي”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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