المالية النيابية تحمل عبد المهدي مسؤولية عدم التزام إقليم كردستان بدفع مستحقات النفط

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أرسل 724 مليار دينار كرواتب لموظفي إقليم كردستان دون أرسال حكومة الاقليم أموال صادرات النفط المستحقة، فيما بينت أن عبد المهدي يتحمل المسؤوليات القانونية داخل مجلس النواب لعدم التزام الإقليم بدفع مستحقات النفط لغاية الآن.

وقالت عضو اللجنة سهام شنون في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “اللجنة المالية النيابية عدت تقريرا يضم جملة من التوصيات بعد عدم التزام الإقليم بدفع المستحقات المالية من صادرات النفط”.



لافتة إلى إن “التوصيات تضمنت توجيه جميع المسؤوليات القانونية لرئيس الوزراء كونه ملزم بتنفيذ القانون وإلزام حكومة اربيل بدفع مستحقات النفط”.

وأضافت أن “عبد المهدي أرسل 724 مليار دينار رواتب لموظفي الإقليم لأربعة أشهر من العام الحالي والسابق”، مبينة أن “تلك الأموال يجب إن لا ترسل قبل استلام أموال صادرات النفط ، اذ يتحمل عبد المهدي المسؤولية القانونية أمام مجلس النواب”.

وأكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، أن مشروع قانون موازنة 2020 سيكون خاليا من فقرة التزام الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان، فيما بينت أن تلك الفقرة وضعت ضمن موازنة 2019 لتتعامل مع حكومة اربيل بحسن نية إلا إن الأخيرة لم تلتزم بدفع مستحقات صادرات النفط.