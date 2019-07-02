مجلس النواب يناقش إخراج الجيش من المدن الاسبوع المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية امس الثلاثاء، عزمها استضافة وزيري الداخلية والدفاع الأسبوع المقبل لمناقشة خطة إخراج الجيش من المدن وتسليم مهام حفظ الأمن لتشكيلات وزارة الداخلية.

وقال عضو اللجة بدر الزيادي إن “اللجنة قررت استضافة وزيري الدفاع والداخلية الجديدين المصوت عليهما خلال اجتماعات اللجنة للأسبوع المقبل”.

وأضاف أن “اللجنة ستناقش مع الوزيرين خطة إخراج القوات العسكرية خارج المدن وتسليمها مهام حفظ الأسوار الخارجية للمحافظات”، مشيرا الى ان “مهام حفظ الامن داخل المدن ستسلم لتشكيلات وزارة الداخلية”.

وأوضح ان “اللجنة ستناقش مع الوزيرين خطط عملهما للمرحلة المقبلة للنهوض بواقع الوزارتين”، لافتا الى ان “وزير الدفاع وعد بزيارة كافة المحافظات وزيارة قواطع العمليات”.