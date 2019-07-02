وزير التخطيط يدعو الى تعزيز سلطة الإعلام في بناء الوطن وخدمة المواطن

بحث مع السفير الألماني سبل تعزيز العلاقات المشتركة

بغداد _ الصباح الجديد :

تفقد وزير التخطيط الدكتور نوري صباح الدليمي مقر شبكة الإعلام العراقي وكان في استقباله مدير عام الشبكة فضل فرج الله ورئيس واعضاء هيئة الأمناء، واطلع على سير عمل الشبكة وابرز الاحتياجات والتحديات والسبل الكفيلة بتذليلها.

وبين الدكتور نوري الدليمي خلال الزيارة أهمية الدور الرقابي لوسائل الإعلام في تشخيص التحديات والسلبيات وبيانها للرأي العام والجهات المعنية بالحل، وبيان الجانب الإيجابي في مراحل عمل القطاعين العام والخاص.

وفي أطار تحقيق اقصى دعم للشبكة ودعم جهود تطويرها أكد وزير التخطيط مصادقته على إطلاق صرف 573 مليون دينار، والتي تمثل 30% من مستحقات المقاولين عن تنفيذ عدد من المشاريع التابعة للشبكة في بغداد والمحافظات، مشيراً إلى سعيه لمناقلة التخصيصات المطلوبة خلال العام الحالي لتحسين عمل الشبكة بنحو عام.

فيما ثمن الوزير جميع الجهود والتضحيات التي قدمتها الأسرة الصحفية، داعياً الى أهمية ضمان حقوق الصحفيين وفسح المجال أمامهم كسلطة فاعلة وشريك حقيقي في بناء الوطن وخدمة المواطن، مؤكداً بذلك سعيه وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمجتمع الدولي نحو توفير الظروف المناسبة لعمل الشبكة وايصال خطابها الوطني الموحد لجميع العراقيين، والمشاركة الفاعلة في تعزيز الواقع التنموي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

هذا واستمع الدكتور نوري الدليمي خلال لقائه مع مدير عام الشبكة ورئيس واعضاء هيئة الأمناء الى شرح مفصل عن واقع العمل ومشاريع التطوير التي يجري تنفيذها بهدف النهوض بالأداء الاعلامي، معربين عن خالص تقديرهم لزيارة الوزير الى مقر الشبكة والاطلاع على التحديات التي تواجه العمل.

الى ذلك تفقد الدكتور نوري الدليمي ميدانياً عددا من تشكيلات واقسام شبكة الاعلام العراقي، واطلع على الجهود التي يبذلها منتسبو الشبكة في تطوير واقع العمل..

على صعيد اخر بحث الوزير مع السفير الألماني لدى العراق الدكتور سيريل نون والوفد المرافق له ، سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ومع انتهاء مهام عمل السفير نون في العراق؛ ثمن الدكتور نوري الدليمي الدور المتميز للحكومة الألمانية ودعمها الكبير للعراق في شتى المجالات لاسيما في مجال اعادة الاستقرار والإعمار في المناطق المحررة، لافتاً الى ان العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، نتيجة التعاون الكبير وتطابق وجهات النظر المشتركة ازاء جميع ملفات التعاون المشترك.

من جانبه اشاد الوفد الضيف، بمستوى التعاون بين العراق وألمانيا في شتى المجالات، فيما أكد السفير نون استعداد بلاده لتقديم كل أنواع الدعم للحكومة العراقية والشعب العراقي.