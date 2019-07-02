تنظيم وإدارة المؤسسات الإعلامية الحديثة

مع ملحق مقارن للمصطلحات الإعلامية

تشكل النصوص التي بين يدي القارئ مقدمة منهجية ومهنية لكل مهتم بتأسيس مشروع إعلامي حديث، فهي بوابة لكل زملائنا الصحفيين العراقيين بشكل خاص، لأنها ترسم حدود الالتزام والجدية في إرساء أسس صحيحة لمؤسسات جديدة.

الهدف النهائي من هذه النصوص هو التمهيد لبناء صحافة عراقية محترفة لا ترتكز على تمويل حكومي او الى الإدارة الرسمية للمشاريع ولا تتبع مقاييس ما يعرف في تاريخنا الصحفي العالمي بصحافة الدولة او الحزب.

وهذه النصوص تنسجم مع ما نتطلع إليه ويتطلع إليه المجتمع من سمات أساسية تنسجم مع التيار الدولي العالمي المألوف.

وتتفق النصوص مع معداتنا وأدواتنا المطلوبة للهيكل الجديد للصحافة العراقية التي نريدها، صحافة لا تدافع عن الأيدولوجيات أو برامج الأحزاب الحاكمة أو المعارضة بل هي صحافة تقدم للمواطن المعطيات الاقتصادية والسياسية والمالية والفكرية والثقافية من أن يكون لها دوافع ذاتية او مصالح سواء للكاتب او للمؤسس في نهاية المطاف نتطلع الى تنوير الجيل الجديد من أبنائنا وزملائنا وصولا الى النصوص بالعمل الإعلامي العراقي الى المستويات التي عالية وإننا واثقون أن بلادنا تزخر بالمهارات الصحفية والمهنيين الحريصين على تحقيق هذه الأهداف.

ومن هذا المنطلق تنشر “الصباح الجديد” سلسلة من هذه النصوص إسهاماً منها في الارتقاء بالجيل الجديد والوصول به الى المستويات التي يستحقها.

الحلقة 5

إسماعيل زاير

تدريب المدربين

على الرغم من كون المدير العام أو مدير التحرير مشغولا فوق المعتاد , عليهم أن يعرفوا بأن التدريب الصحيح يتم في كل المستويات الإدارية ابتداء منهم .

ويبدأ التدريب بتدريب المتدربين . وكل محرر أو رئيس قسم هو مسؤول ,وبمعنى آخر يجب أن يكون المدير مدرباً ,حيث يجب أن يكون الأكثر كفاءة لكي يسيطر على مسألة مهمة فيما اذا كانت خطوات معينة تتوافق مع معايير الصحيفة , وأن لم تكن كذلك كيف يتم تصحيحها , وحالما يتم تعيينه في وظيفته عليه قبول مسؤولية مساعدة الموظفين وتنميتهم , ولكي يكون المدير مدرباً ناجحاً عليه أن يتحلى بالصبر , والتفهم من خلال الشرح التفصيلي والتحليلي .

طرائق التدريب

هناك العديد من طرائق التدريب والتقنيات التي تؤخذ بنظر الاعتبار عند استعمالها في الصحيفة , والقائمة التالية مبنية على طرق تدريب تم استعمالها بنحو عام في مجال الصناعة :

1.تدريب في ميدان العمل

أن التعليم من خلال العمل يعد طريقة أساسية والتي تمثل ما يقارب 90 بالمائة من التدريب الذي اجري في مجال الصناعة وتستخدم لتوجيه الموظفين الجدد في كيفية القيام بعملهم أو لتدريس الممارسين كيفية العمل مع معدات جديدة أو مختلفة أو تطبيق طرق عمل جديدة أو مختلفة .

البرهنة (الاستعانة بالأمثلة والتجارب)

تعد البرهنة جزءا من التدريب في ميدان العمل , فمثلا تحرير الخبر نفسه تماشياً مع نسخة المحرر , ويريه محرر الإدارة كيف يحرر قصة بموجب معايير الصحيفة.

الإيفاد

يساعد الإيفاد تماشياً مع التدريب في الميدان في بناء مجموعة ذات روح تنافسية عالية وموظفين مساعدين لهم براعتهم , ومن خلال التحلي بصفة المرونة في تنفيذ مهام متنوعة , والمديرون في المراكز الوظيفية العليا متحررون من الاستقلالية من بعض الناس أصحاب الحل.

2.تدوير الوظيفة

يكتسب المراسل الصحفي مرونة من خلال الانتقال من ايقاع إلى ايقاع آخر .مع ذلك فكلما قام الموظف بعمل اكثر تعقيدًا وتخصصاً قلت فائدة التدوير الوظيفي .

3.تدريب عن طريق التحدث الجماعي :

أن التحدث الجماعي بنحو سؤال وجواب غالباً ما يستفاد منه في توضيح سياسات جديدة أو تغييرات في سياسات وممارسات الوظيفة.

التوجيهات في مرافق خاصة (أبنية ومكاتب غير الصحيفة)

أن التدريب بعيداً عن مكان العمل معتادة يساعد الموظفين في اكتساب خبرة ومتطلبات عمل محددة في أن يكونوا أساتذة ومتحررين من ضغط الإنتاج اليومي للصحيفة . توجيهات مكتوبة أو شفوية :

أن توضيح مهمة أو واجب معين لمراسل ما وأخباره في أي وقت عليه إكماله يعدّ جزءاً من التدريب وافضل الناس هم الذين يفهمون ما يتوقع منهم وهم الأفضل في تنفيذ واجباتهم ,ويجب أن تكون الأوامر المكتوبة مستخرجة بنحو واضح لإزالة أي غموض , ويجب أن يكون كل الموظفين ذوي العلاقة قادرين على تفسير هذه الأوامر بنحو دقيق .

أن إجراءات تنظيم الجهد والتي تصف المسؤوليات خطوة بخطوة يجب التعامل معها كصندوق معرفة لتنسيق توقيت الأداء بالنوعية المطلوبة , اكثر من كونها أداة لتعقب الأثر أو معاقبة المجرم لعدم تلبيته المعايير .

توجيه الموظف

يجب أن يبدأ تدريب الموظف الجديد من اليوم الأول لتعيينه , وعلى الموظف الجديد أن يكون على اطلاع بالصورة الكبيرة والصغيرة لعمله , حيث تتضمن الصورة الصغيرة وصف لعمله وتلك العلاقات المرتبطة بالقسم , والصورة الكبيرة تصف كيفية ارتباط وظائف متعددة ببعضها وكيف أن القسم يتناسب مع عملية الصحيفة ككل , وجعل الموظف يشاهد الصورة الكبيرة يعطيه إحساساً بأنه مهم جداً .

وأن يأخذ الموظف الجديد جولة في الصحيفة وكذلك ليكتسب نظرة عامة لوظائف الشركة وتتضمن توجيهه إلى أماكن مثل غرفة الاستراحة ومواقف السيارات .

ومن الممكن تبليغ الموظف الجديد بالقوانين والسياسات الخاصة بالشركة من خلال مجموعة من المواد .حيث توفر المواد المكتوبة معلومات دقيقة ومتطابقة وكاملة لكل الموظفين , وبهذا توفر الوقت والجهد الذي يبذله المشرفون أو ممثل أو ممثل الملاك في توضيح إجراءات أو إداريات العمل لكل موظف جديد.

موجز دليل الموظف

1.من نحن؟

يذكر تاريخ المؤسسة الهيكل التنظيمي , وظائف عمل محددة .

2.ماذا نمثل؟

مهام المطبوع , الأخلاقيات , العلاقات العامة, استعمال الهواتف , الاتصالات الداخلية , التعاون

3.عمل الموظف

مستندات الملاك المطلوبة , الفترة التدريبية , وقت العمل , الوقت الإضافي واجبات الموظفين , وصف الوظيفة , الملابس ومظهر الملاك العام ,الرواتب ,الانتقال إلى عمل آخر , العمل بالتضامن مع شركة أخرى , الموظفين الذين يعملون بوقت جزئي .

4.منافع الموظفين

الحماية الاجتماعية , الرعاية الصحية , الإصابة في مكان العمل , التأمين ضد البطالة , التقاعد , الدورات التعليمية والتدريبية , الإعلان وتخفيضات الاشتراك , المشاركة في جائزة سباقات القراء , الإجازات المدفوع لها والغير مدفوع لها عند الغياب , العطل , التعازي .

5.معلومات عامة

أرقام الهواتف المهمة , امن مباني الدائرة , الزيارات الشخصية لمكان العمل , الحوادث , الطوارئ , ضرر التدخين على المعدات , التنظيف , توفير الطاقة , المعلومات السرية , حماية المعلومات بأشكال الكترونية , استعمال ممتلكات الشركة , مصاريف السفر , العضوية في المنظمات السياسية والاجتماعية وغيرها , البريد, استنساخ المواد , تجهيز الدائرة , الترفيه والاقتراحات .

قائمة المواد المعلوماتية للمستخدم الجديد

في الصحيفة لدار النشر

كل موظف سيحصل على :

*عقد العمل .

*نوع العمل.

*الهيكل التنظيمي للصحيفة لدار النشر .

*دليل الهاتف الداخلي .

*نتائج آخر عمليات المسح الخاصة بقراء المطبوع .

*خط العمل التحريري للمطبوع .

*المسودة الرئيسة للمطبوع .

*إجراءات التحرير للمطبوع .

*سياسة التصحيحات في للمطبوع .

*الكتاب الخاص بالأسلوب للمطبوع.

*جدول المواعيد النهائية لصفحات الصحيفة في المطبوع .

*بطاقة نسبة الأتعاب للمطبوع .

*جدول الاجتماعات في المطبوع .

*الطبعات الكاملة لنشرة المطبوع للأشهر ال 12 الماضية .

*إجراءات الإنتاج التقني للمطبوع .

المقررين والمحررين أيضاً سيحصلون على :

*إعلان الاتحاد العالمي للصحفيين للمبادئ التي تنص على تصرف الصحفيين.

*حالة مجلس إدارة محرري المطبوع .

*ترتيب موقع الإعلانات في صفحة الأخبار والصفحات المحررة .

موظفو قسم الإعلان أيضاً سيحصلون على :

*السلوكيات العامة لسياسة الإعلان في المطبوع لدار النشر .

*بطاقة نسبة الإعلان للمطبوع (مبنية على بطاقة نسبة الإعلان للمطبوع).

حسم الإعلانات بتعاون أعضاء المطبوع .ترتيب موقع الإعلانات في صفحة الأخبار والصفحات المحررة .