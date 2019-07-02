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«الموساد»: إسرائيل اعادت رسميا علاقتها بسلطنة عمان

شؤون عربية
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الصباح الجديد ـ وكالات :
أعلن رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي، يوسي كوهين، أن إسرائيل أعادت إقامة علاقات رسمية مع سلطنة عمان، وأنشأت مكتبا تمثيليا لوزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا البلد العربي. وأضاف كوهين خلال مؤتمر هرتزيليا، أن استعادة العلاقات بين تل أبيب ومسقط «هي الجزء المرئي من جهد أوسع بكثير لا يزال سريا»، واصفا عُمان بأنها «الوسيط السري في أزمات إقليمية عدة». تأتي تصريحات كوهين بعد مرور أيام على «ورشة البحرين» التي كشفت الجانب الاقتصادي لخطة السلام الأمريكية المسماة «صفقة القرن»، وقاطعها الفلسطينيون، إلا أن ممثلين عن سلطنة عمان شاركوا بها. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أجرى في أكتوبر 2018، محادثات مفاجئة مع السلطان قابوس في مسقط، ما أثار مخاوف الفلسطينيين إزاء تطبيع العلاقات بين الطرفين. وأعلنت سلطنة عمان في 26 يونيو الماضي، عزمها فتح سفارة لها لدى السلطة الفلسطينية، «استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني»، وفق ما جاء في بيان صادر عن الخارجية العمانية.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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