  • الثلاثاء , 2 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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تراجع اسعار الذهب

شؤون أقتصادية
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الصباح الجديد – وكالات:
راجعت أسعار الذهب نحو 2%، امس الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع تعزز الدولار وإقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة.
وكان السعر الفوري للذهب، منخفضا 1.7%، إلى 1384.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 20 حزيران الماضي، عند 1381.51 دولار، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.8% إلى 1388.20 دولار للأوقية.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9% في المعاملات الفورية إلى 15.19 دولار للأوقية واستقر البلاديوم عند 1538.12 دولار ، وهبط البلاتين 0.1% إلى 832.19 دولار للأوقية، لينزل عن ذروة ستة أسابيع التي لامسها خلال الجلسة السابقة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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