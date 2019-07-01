ادوية سامراء تقيم دورة تأهيلية عن السلامة والامن الكيمياوي لتطوير مهارات العاملين

الميكانيكية تنتج (50) طن من الاسلاك النحاسية بعد معاودة الانتاج

بغداد _ الصباح الجديد :

نظمت الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن دورة تأهيلية خاصة حول السلامة والامن الكيمياوي.

واوضح مصدر مخول في الشركة ان الدورة تأهيلية خاصة لتطوير مهارات وامكانيات العاملين في بناية المضادات الحياتية الجديدة بما يتوافق مع مواصفاتها العالمية وايضاح اجراءات حماية المنشآة والعاملين فيها لدرء المخاطر التي قد تواجههم اثناء العمل وبمشاركة فريق من وزارة الداخلية ,

ولفت المصدر الى ان الدورة تضمنت القاء محاضرة من مدير السلامة الصناعية في الشركة عن السلامة والامن الكيمياوي والبايولوجي والنووي وقواعد السلامة الصناعية والامن الصناعي فضلا عن الاشارة الى الامور الواجب توفرها واتخاذها لتأمين بيئة انتاجية سليمة من حيث تعقيم القاعات الانتاجية وتطبيق العاملين لشروط السلامة الصناعية وارتداء الملابس الخاصة وكيفية التعامل مع المكائن وكذلك كيفية اتخاذ التدابير والاجراءات لحماية البناية عند تعرضها الى الحرائق او الضغط او الغرق بسبب حساسية المواد المستعملة في البناء .

واشار المصدر الى ان الدورة ستكون على مرحلتين متتاليتين يتلقى خلالها المشاركون محاضرات عن التدريب وضمان الاداء وثقافة سلامة العمليات ومحاضرات عن تحديد المخاطر واجراءات التشغيل الامن وممارسات العمال الامنة وغيرها.

على صعيد اخر اعلنت الشركة العامة للصناعات النحاسية والميكانيكية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن الكميات التي انتجتها مصانع الشهيد النحاسية التابعة لها من الاسلاك النحاسية خلال اسبوع فقط من معاودة الانتاج بعد توقف دام عدة سنوات.

وافصح مدير عام الشركة المهندس اكرم شاكر عبدالفتاح عن استمرار عمليات انتاج الاسلاك النحاسية وعلى مدى الاسبوع الماضي حيث تم انتاج اكثر من (50) طنا من الاسلاك النحاسية قطر (8) ملم لغرض تسويقها الى شركة اور العامة على وفق العقود المبرمة بين الطرفين ، مؤكدا عزم الشركة على رفع وزيادة الانتاج الى اكثر من (500) طن خلال الفترة المقبلة .

في سياق متصل اكد المدير العام استعداد ملاكات مصنعي انتاج اسطوانة غاز الطبخ وانتاج صمام الاسطوانة للعمل والانتاج للايفاء بالالتزامات التعاقدية مع شركة تعبئة الغاز على وفق العقود الجديدة التي سيتم توقيعها قريبا بين الطرفين.