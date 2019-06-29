مطالبة بمنع سفر المحافظين المقالين وتشكيل لجنة لدراسة ملفاتهم

بغداد – الصباح الجديد:

طالبت كتلة سائرون النيابية، امس السبت، بتحريك شكاوى ضد المحافظين المقالين في حال توفرت ملفات فساد وهدر مال عام ضدهم، فيما دعت مجلس مكافحة الفساد الى منع سفرهم.

وقال القيادي في التحالف النائب صباح الساعدي في مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان بحضور عدد من نواب التحالف: “انسجاما مع مشروع الاصلاح وما تزامن بالمحافظات من عمليات استجواب واقالة للمحافظين وبما يلبي طموحات المواطنين في مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين، فاننا نطالب مجالس المحافظات بتحريك شكاوى ضد المحافظين المقالين بحال كانت هناك ملفات فساد وهدر مال عام ضدهم”.

وطالب الساعدي مجلس مكافحة الفساد بـ”منع سفر المقالين وعرض ملفاتهم بالمجلس الاعلى لمكافحة الفساد لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاههم لمناقشتها”، مؤكدا أنه “تم تقديم طلب لمجلس مكافحة الفساد بهذا الشان”.

وفي ذات الاتجاه دعت أنعام الخزاعي وهي عضو في كتلة سائرون امس السبت ايضا، رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملفات المحافظين المقالين. وقالت الخزاعي في وثيقة تلقت “الصباح الجديد” نسخة منها، “ندعو رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد إلى تشكيل لجنة خاصة لدراسة ملفات المحافظين المقالين”.

يشار الى أن بعض مجالس المحافظات صوت خلال الأيام السابقة على اقالة محافظين، ومن بين هذه المجالي، مجلس محافظة ذي قار الذي صوت على اقالة المحافظ يحيى الناصري، وايضا مجلس الديوانية الذي صوت على إقالة المحافظ سامي الحسناوي، فضلا عن تصويت مجلس محافظة كربلاء على اقالة المحافظ عقيل الطريحي.