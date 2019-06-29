اتفاق روسي سعودي على تمديد خفض إنتاج الخام بالكميات المتفق عليها سابقا

يؤمن التزام الأعضاء استقرار سوق النفط

الصباح الجديد ـ وكالات:

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط لما بين ستة وتسعة أشهر.

وتابع في مؤتمر صحافي عقب محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين أن الاتفاق سيمدد بشكله الحالي وبالكميات ذاتها.

وتجتمع منظمة أوبك وحلفاء لها فيما يعرف باسم أوبك+ يومي الأول والثاني من تموز لمناقشة اتفاق خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا. وينتهي العمل بالاتفاق بعد الثلاثين من حزيران.

وقال بوتين ”سندعم التمديد، روسيا والسعودية كلتاهما. فيما يتعلق بمدة التمديد لم نقرر بعد إذا كانت ستة أو تسعة أشهر، ربما ستكون تسعة أشهر.“

ويعني التمديد لمدة تسعة أشهر أن يستمر العمل بالاتفاق حتى 30 آذار 2020.

وقال كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي شارك في صياغة الاتفاق بين أوبك وروسيا إن الاتفاق الذي بدأ تطبيقه عام 2017 رفع بالفعل إيرادات الميزانية الروسية بأكثر من سبعة تريليونات روبل (110 مليارات دولار).

وقال بوتين ”الشراكة الستراتيجية داخل أوبك+ أدت لاستقرار أسواق النفط وسمحت بخفض الإنتاج وزيادته حسب مقتضيات الطلب في السوق وهو ما يسهم في التكهن بآفاق الاستثمارات ونموها في القطاع“.

من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في بيان أمس إن الاتفاق بين روسيا والسعودية على تمديد تخفيضات إنتاج الخام يظهر التزام البلدين باستقرار سوق النفط.

وأضاف، إن قرار روسيا والسعودية تمديد اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط ليس نابعا من أزمة الخام الملوث في شبكة أنابيب مملوكة لروسيا.

وصعد مزيج برنت الخام أكثر من 25 بالمئة منذ بداية العام الجاري. ولكن استطلاع لآراء المحللين أجرته رويترز خلص إلى أن الأسعار قد تتراجع مع ضغط تباطؤ الاقتصاد العالمي على الطلب وإغراق الولايات المتحدة السوق بالخام.

وتذبذبت أسعار النفط في الأونة التي سبقت الاجتماع، لكنها سجلت ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب.

وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أيلول، وهى الأكثر نشاطا في جلسة الأول من أمس الجمعة، منخفضة 93 سنتا لتبلغ عند التسوية 64.74 دولار للبرميل. وأغلقت عقود برنت تسليم آب من دون تغيير عند 66.55 دولار للبرميل، في حين تراجعت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 96 سنتا لتسجل عند التسوية 58.47 دولار للبرميل.



وسجل برنت مكاسب بأكثر من 20 في المئة في النصف الأول من 2019 في حين بلغت مكاسب الخام الأميركي أكثر من 25 في المئة.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب.



