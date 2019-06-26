اكثر من 465 الف طالب يؤدون امتحانات المرحلة الاعدادية النهائية اليوم

بغداد – الصباح الجديد:

اعلنت وزارة التربية امس الاربعاء، ان اكثر من 450 الف طالب بالمرحلة الاعدادية سيتوجهون اليوم الخميس لأداء امتحاناتهم النهائية، فيما دعت إلى الابتعاد عن جميع الحالات السلبية التي تسيء للعملية التربوية.

وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “هناك 465,409 طالب وطالبة سيؤدون امتحاناتهم النهائية للمرحلة الاعدادية للفرعين الادبي والعلمي والخارجي وكذلك خارج القطر اليوم الخميس الموافق الـ27 من شهر حزيران الجاري”.

وبين المكتب الاعلامي ان “الوزارة وجهت مدراء المراكز الامتحانية في جميع المديريات التابعة لها بضرورة الالتزام بالتعليمات لتلافي الوقوع في اخطاء تنعكس سلبا على العملية الامتحانية والتي تتعلق بواجبات مدير المركز الامتحاني والمراقب المشرف وكيفية التعامل مع المغلفات وتسلمها وآلية التعامل مع الدفاتر الأمتحانية”.

واعرب المكتب عن أمله أن “يُحقق جميع الطلاب الأعزاء اعلى نسب النجاح التي تتناسب بدورها مع حجم الاستعدادات والجهود التي بُذلت من قبل الاسرة التربوية”.