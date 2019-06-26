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العراق والأردن يوقعان مذكرة تنفيذ المشاريع والبنى التحتية وإعادة الاعمار

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التخطيط امس الأربعاء، عن توقيع العراق والأردن مذكرة للتعاون المشترك في مجال تنفيذ المشاريع وإعادة الاعمار وتأهيل البنى التحتية.
وقالت الوزارة، في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إنه “بحضور وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ورئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، شهدت العاصمة عمّان، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال تنفيذ المشاريع وإعادة الاعمار وتأهيل البنى التحتية في العراق”.
وأضافت، أن “المذكرة وقعها عن الجانب العراقي مدير عام الدائرة القانونية في وزارة التخطيط هناء اسماعيل ابراهيم، فيما وقعها عن الجانب الأردني احمد اليعقوب نقيب المقاولين الأردنيين، حيث دخلت المذكرة حيز التنفيذ بعد توقيعها ولمدة خمس سنوات”.
وأكد الدليمي، في اللقاء الذي عقب توقيع الاتفاقية ان “اتحاد المقاولين العراقيين دخل طرفاً في تنفيذ هذه المذكرة، بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص الأردني والعراقي؛ وذلك في إطار سعي وزارة التخطيط لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإعطائه دوراً فاعلاً في تحقيق أهداف التنمية ضمن رؤية الوزارة للتنمية المستدامة 2030”.
ولفت إلى، “اهمية المذكرة في تطوير وتبادل الخبرات والنتائج البحثية والتعاون في مجال الدراسات العليا وتسهيل مهمة انجاز الجوانب التطبيقية والعلمية لطلبة الدراسات العليا، وتسهيل إجراءات تصدير المقاولات الأردنية الى العراق للمساهمة في جهود اعادة الاعمار، والتعاون في مجال العقود والتحكيم وفض الخلافات العقدية”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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