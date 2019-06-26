مناظر طبيعية/هيئات «جاك بيركونت»

عن الشركة الفرنسية «ريفوار» المُتخصصة بنشر، وتوزيع الأفلام التجريبية عن طريق الأقراص المُدمجة، صدر مؤخراً مجموعتان من أعمال السينمائي التجريبي، والفنان الفرنسي «جاك بيركوت»، تحت عنوانين:

ـ مناظر طبيعية، وهيئات (أو هياكل)، كلّ مجموعة منها بمدة 77 دقيقة، ويرافقها كتيّباً من 44 صفحة.

وعنهما أقتطع فقرةً من النصّ الذي كتبته الباحثة الفرنسية المُتخصصة بالسينما التجريبية « نيكول برينيه»:

«وكما أنّ لا شيء من الآلة غريب عليه، يعرف الفنان الفرنسي «جاك بيركونت» كيف يدفعها إلى أقصى حدودها، والتفكير بدءاً من أوجه القصور فيها، والإبداع وُفقاً لأخطائها.

إن الألية المعلوماتية بالنسبة له ليست مخلصة للعالم من حيث أنها قادرة على تسجيل مظاهره، ومعالجته، ولكن، لأنه يمكن أن تحرر تذبذبات، وبشكلٍ خاصّ لونية، وليس محاكاة، ولكن مشابهة للاهتزازات الحقيقية.

«ريفوار»، شركة نشر تُروّج للسينما التجريبية عن طريق الأقراص المدمجة، تتضمّن إصداراتها حالياً أكثر من 100 عنوان، تصدر أفلاماً من حركات دادا، السوريالية، الحروفية، أفلاماً مفاهيمية، أو من الطليعة الأمريكية، كما مذكرات فيلمية، وافلاماً طويلة لما يُسمّى بسينما المؤلف، وأفلام تحريك، وأفلاماً مرسومة على شريط السيليلويد.