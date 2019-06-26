البرازيل تخشى مفاجآت باراجواي في كوبا أميركا

اليوم في أولى مباريات دور الثمانية

ريودي جانيرو ـ وكالات:

بعد بداية متوسطة المستوى في رحلة البحث عن اللقب القاري، صالح المنتخب البرازيلي جماهيره من خلال الفوز الساحق 5 / صفر في ختام مبارياته بدور المجموعات في بطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) التي تستضيفها بلاده حاليا.

والآن، يتطلع المنتخب البرازيلي لضربة بداية جديدة وقوية في رحلة البحث عن اللقب التاسع له في تاريخ كوبا أميركا عندما يلتقي منتخب باراجواي اليوم الخميس في أولى مباريات دور الثمانية.

وكان المنتخب البرازيلي استهل مسيرته في البطولة بالفوز غير المقنع على نظيره البوليفي 3 / صفر ثم سقط في فخ التعادل السلبي أمام فنزويلا قبل أن يقسو على بيرو بخماسية نظيفة.

وبرغم هذا، يحتاج الفريق إلى تقديم أداء أفضل عندما يلتقي باراجواي غدا في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.ويحتاج المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) إلى الظهور بمستوى جيد منذ الدقيقة الأولى، إذا أراد عدم عودة الجماهير لهتافات وصافرات الاستهجان ضد الفريق والتي ظهرت في مباراتيه أمام بوليفيا وفنزويلا واختفت في مباراة بيرو.

ونال المنتخب البرازيلي دفعة معنوية جيدة من الفوز الساحق على بيرو وهو ما يمكن للفريق استغلاله خلال مباراة الغد أمام فريق حصد نقطتين فحسب خلال مسيرته بالدور الأول وتأهل للدور الثاني من دون تحقيق أي فوز.

ولهذا، يبدو المنتخب البرازيلي مرشحا بقوة للعبور إلى المربع الذهبي على حساب باراجواي بشرط التزام الحذر من الهجمات المرتدة السريعة التي يجيدها منتخب باراجواي.كما يحتاج المنتخب البرازيلي إلى توزيع جيد لجهده على مدار المباراة في ظل اللياقة البدنية العالية للاعبي باراجواي والتي تساعد الفريق على رغبته في تفجير المفاجأة في مواجهة أصحاب الأرض.

وكان منتخب باراجواي تأهل لدور الثمانية بالتعادل مع منتخبي قطر 2 / 2 والأرجنتين 1 / 1 والهزيمة أمام كولومبيا صفر / 1.

واستفاد الفريق من نتائج المجموعتين الأخريين في الدور الأول وخاصة تعادل الإكوادور مع اليابان في ختام مباريات دور المجموعات ليتأهل ضمن أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثلاثة.

ومع هذه المفاجأة التي فجرها من خلال التأهل لدور الثمانية دون أي فوز، يتطلع منتخب باراجواي لمفاجأة أكبر على حساب راقصي السامبا فيما يتطلع منتخب البرازيل إلى إفساد وإنهاء مغامرة باراجواي.

وبرغم الترشيحات القوية التي تصب في صالح البرازيل، يدرك أصحاب الأرض جيدا أن عنصر الجماهير والضغط الكبير الواقع على الفريق قد يكون عاملا يفيد منتخب باراجواي أكثر من صاحب الأرض.

ويستطيع منتخب باراجواي الاعتماد على هذا العامل وعلى تفوقه في تنفيذ المرتدات السريعة ليشكل إزعاجا كبيرا لمنتخب السامبا الذي يعتمد بشكل كبير على قوة الجانب الهجومي لديه بقيادة فيليب كوتينيو وروبرتو فيرمينو وإيفرتون لكنه سيصطدم بدفاع عنيد برغم اهتزاز شباكه أربع مرات في مباريات دور المجموعات.

وبرغم التفوق الواضح للمنتخب البرازيلي في سجل مواجهاته مع باراجواي بمختلف البطولات وفوزه الكبير 3 / صفر على هذا الفريق في آخر مواجهة بينهما وكانت بتصفيات كأس العالم 2018، يقف التاريخ في صف باراجواي نسبيا في مواجهاته مع البرازيل بدور الثمانية في كوبا أميركا حيث سبق لهذا الفريق أن أطاح بالسامبا من هذا الدور في 2011 و2015 كما أطاح به من المربع الذهبي في 1979.