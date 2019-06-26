عدنان أفضل ظهير أيسر في النصف الأول لدوري أميركا

بغداد ـ الصباح الجديد:

استطاع النجم العراقي علي عدنان، أن يتواجد ضمن التشكيلة المثالية للدوري الأميركي MLS بعد المستويات الكبيرة التي قدمها رفقة فريقه فانكوفر وايتكابس في النصف الأول من المسابقة.

وبحسب شبكة «اوبتا» للاحصاءات، فإن عدنان أفضل ظهير أيسر في النصف الأول من المسابقة، حيث ذكرت الشبكة أن «القدرة الهجومية لعدنان، كانت حاسمة في ل‍فانكوفر، فهو واحد من ثلاثة مدافعين فقط، استطاعوا أن يكملوا 20 مراوغة ناجحة وخلق أكثر من 10 فرص للتسجيل».

وأضافت أن «عدنان هو واحد من أربعة مدافعين فازوا بأكثر من 100 التحام وكذلك فإن لاعبي وايتكابس يسجلون أهدافاً اكثر بوجود علي عدنان على أرض الملعب، فقد سجلوا بمعدل 0.9 في 90 دقيقة حين يكون عدنان خارج الملعب و2.1 هدف في 90 دقيقة حين يكون عدنان داخل أرض الملعب».

وخلت التشكيلة من اللاعب السويدي زلاتان ابراهيموفيتش واللاعب الانجليزي واين روني.