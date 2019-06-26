الحلبوسي لمساعد وزير الخارجية الأميركي: العراق له دور ريادي بخفض التوتر بالمنطقة

بغداد – الصباح الجديد :

أكد رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، الأربعاء، أن للعراق دور ريادي بخفض التوتر والتصعيد بالمنطقة، فيما لفت إلى سعي العراق لإقامة علاقات متوازنة مع محيطه العربي والإقليمي والدولي.

وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي، في بيان تلقت ” الصباح الجديد ” نسخة منه، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل اليوم، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق وإيران اندرو بيك، يرافقه السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش التطورات السياسية في البلاد، ونجاح مجلس النواب باستكمال الكابينة الوزارية والتصويت عليها، كما بحث الوضع السياسي في المنطقة، مؤكدا على استقلال العراق وسلامته، ووحدة أراضيه، ودوره الريادي في المنطقة لخفض التوتر والتصعيد وإقامة علاقات متوازنة مع محيطه العربي والإقليمي والدولي، مثمنًا دور التحالف الدولي في العراق ودعمه للقوات الأمنية العراقية”.

وتابع: “كما بحث اللقاء أهمية تنشيط التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين وفي عدة مجالات منها الطاقة والكهرباء، مما يسهم في توفير الخدمات وتأمين فرص عمل للمواطنين”.

من جانبه، أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي حرص بلاده على “دعم العراق واستقلاله ليكون دولةً آمنةً وقادرةً على النهوض بمسؤولياتها تجاه شعبها”، مبديًا الاستعداد الكامل لـ”زيادة التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية والأمنية”.