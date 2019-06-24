تحالف الإصلاح يبحث مصيره في اجتماع قريب بعد انسحاب الحكيم منه

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشف القيادي بتحالف سائرون النائب رائد فهمي، الاثنين، عن اجتماع مرتقب لتحالف الإصلاح من اجل تحديد مصير التحالف عقب انسحاب السيد عمار الحكيم من رئاسة التحالف، مبينا ان قادة الإصلاح سيبحثون مصير التحالف.

وقال فهمي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد ان “مشروع تحالف الإصلاح النيابي والسياسي مازال قائما إلا انه بحاجة الى مراجعة شاملة”.

وأضاف ان “قادة الاصلاح سيجتمعون خلال الساعات المقبلة من اجل بحث تداعيات انسحاب رئيس التحالف السيد عمار الحكيم وتيار الحكمة من الاصلاح وكيفية التعامل مع الموقف”.

واوضح ان “الاجتماع سيحدد مصير تحالف الإصلاح وفي حال التوافق على ابقاء التحالف فان القادة سيتفقون على فتح باب التشريح لرئيس جديد له..



ووضع اليات جديدة لإدارة العمل النيابي بين الكتل السياسية المنضوية تحته».

وكان السيد عمار الحكيم طالب امس الاول، المنضوين في تحالف الإصلاح والاعمار الى اختيار بديل عنه لرئاسة التحالف.

يذكر ان تيار الحكمة الذي يترأسه السيد عمار الحكيم لجأ الى المعارضة بعد ان تنتظر طويلا إصلاحات لم تتحقق.



