ميريام فارس تعتذر للشعب المصري

الصباح الجديد – متابعة:

اجرت الفنانة ميريام فارس اتصالا بالفنان هاني شاكر عبرت خلاله عن امتنانها واعتزازها بالجمهور والشعب المصري الذي احتضنها منذ نشأتها الفنية.

وقدمت ميريام اعتذارها للشعب المصري عن سوء فهم لكلامها الذي صرحت به خلال المؤتمر الصحافي الذي أجرته خلال فعاليات مهرجان موازين في المغرب.

وأشارت أنه تم فهم كلماتها وتعبيرها بنحو خارج السياق، وتم تحريف المعنى، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأحد أن يزايد على حبها وتقديرها لمصر وشعبها.

وجاء في بيانها الذي أرسلته إلى الفنان هاني شاكر بصفته رمزًا فنيًا مصريًا وعربيًا، وكنقيب الموسيقيين المصريين قالت فيه: على هامش المؤتمر الصحافي الذي أجريته قبل يومين ضمن فعاليات مهرجان موازين، طرح علي سؤال، عن سبب قلة حفلاتي في مصر، بعد ان كنت أقيم الحفلات بمعدل ثلاثة في الأسبوع، وكان جوابي واضحًا، أنه مع مرور الوقت كبرت وتطورت فنيًا وأصبحت متطلباتي أكبر و”صارت ثقيلة على مصر” وكنت اعني ان متطلباتي كبرت على المتعهدين المصريين الذين كنت أتعامل معهم في بداياتي.

وتابعت: لهذا السبب قلّت حفلاتي في مصر، أي لم أعد أحيي حفلتين أو ثلاثا في الأسبوع، وهذا منطقي جدًا حالي كحال جميع النجوم العرب الذين يحيون حفلتين أو ثلاثا في السنة وليس في الاسبوع الواحد في بلدنا الثاني مصر، أنا لم أتعال على زملائي الفنانين، كما حاول البعض تحريف كلامي والاصطياد في الماء العكر، ولم أتعال على الشعب المصري لأني في كل مقابلاتي الصحفية أقول، إنطلقت من لبنان، ولكن نجوميتي منحتني إياها مصر، أرجوكم لا أحد يحاول أن يزايد على محبتي واحترامي وتقديري لجمهورية مصر العربية، والشعب المصري الحبيب، يؤسفني أن لهجتي اللبنانية وردّي المختصر فتح الباب لجدل كبير وسوء تفاهم أكبر، أعتذر من الشعب المصري فقد خانني التعبير باللهجة اللبنانية، وكما قلت في المؤتمر الصحفي البارحة “تحيا مصر”.