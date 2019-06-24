نساء اوساكا يستقبلن قادة مجموعة العشرين بالراب

الصباح الجديد – وكالات:

أصدرت فرقة راب يابانية قديمة مؤلفة من نساء في الستينيات من عمرهن الآن، مقطعا موسيقيا باللغة الإنجليزية للترحيب بقمة مجموعة العشرين.

ويظهر على مقطع الفيديو نشر على “يوتيوب”، نساء يرقصن في شوارع المدينة التي ستعقد فيها قمة العشرين، وتغني النساء أن السكان المحليين هم “أطرف ناس في العالم”.

وصور الفيديو الفكرة الشائعة عن هذه المدينة، حيث يتميز سكانها بذكائهم وثرثرتهم ووديتهم، كما قدمت النساء الحلوى في المقطع، ويعتقد أن السكان يحملونها معهم دائما.

وتمنت الفرقة أن تبث الأغنية النشاط والحماسة لدى الجميع، خصوصا خلال كلماتها، هيا نتكلم! هيا نرقص! ها هي مدينة أوساكا الرائعة!

وتستضيف اليابان قمة العشرين لأول مرة في تاريخها، وجاءت الأغنية تكريما لهذا الحدث المهم.