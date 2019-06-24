اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الغرف التجارية العراقية والتركية

المباشرة بقطع وتجهيز الطحين للحصة الخامسة

بغداد _ الصباح الجديد:

وقع اتحاد الغرف التجارية العراقية اتفاقية مع الغرف التجارية التركية للتعاون في مجالات التبادل التجاري والشراكات الاقتصادية بين رجال الاعمال في البلدين.

وتم توقيع الاتفاقية برعاية وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني على هامش منتدى الاعمال العراقي التركي الذي عقد في العاصمة بغداد وبحضور وزيرة التجارة التركية روهصار بكيجان.

ودعا الوزير العاني خلال المنتدى، رجال الاعمال واصحاب الشركات التركية الى عقد شراكات استثمارية مع رجال الاعمال العراقيين لان الجمهورية التركية تعد من البلدان المتقدمة في القطاعات الصناعية والزراعية والاسكان والطرق والجسور.

واكد الوزير على ان»هذا المنتدى يعد مرحلة تاريخية مهمة لما له من دور كبير في تعميق وتنمية المصالح التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين في المجالات كافة».

واشار الى»ضرورة ازالة جميع العوائق التجارية من اجل النهوض بواقع التنمية الاقتصادية خاصة بعد انتصار قواتنا المسلحة على المجموعات الارهابية حيث تتطلب المرحلة المقبلة القيام بعمليات اعادة اعمار المدن المحررة مما يفسح المجال امام الشركات التركية ورجال الاعمال الاتراك كون الشركات التركية تمتلك الخبرة الواسعة في شتى المجالات».

واضاف العاني، ان»الحكومة العراقية الجديدة وضمن توجهاتها تعمل على دعم القطاع الخاص واشراكه بعملية التنمية الاقتصادية خصوصا وان المنهاج الوزاري للحكومة العراقية لعام 2018-2022 اعطى الاولوية للانفتاح الاقتصادي والتجاري على دول الجوار مع الرغبة الشديدة في ايجاد شراكات اقتصادية في جميع المجالات لاقامة مشاريع استراتيجية كبيرة تخدم البلدين».

من جانبها اكدت وزيرة التجارة التركية روهصار بكيجان على»رغبة بلادها في ايجاد فرص استثمارية في العراق كونه يمثل ارضا خصبة للاستثمار خصوصاً بعد أستقرار وضعه الأمني في الآونة الأخيرة».

من جانبه قال رئيس غرف التجارة العراقية عبدالرزاق الزهيري، أننا»نسعى من خلال هذا اللقاء الى زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين العراق وتركيا لمديات اوسع وتحقيق شراكات على مستوى القطاع الخاص في بلدينا، وهذا اللقاء يشكل دعامة مهمة لتفعيل العلاقات الاقتصادية بين العراق وتركيا وتحقيق الفائدة الاكبر خاصة للاقتصاد العراقي من خلال دعم حركة التجارة الاقتصادية بين البلدين».

واضاف الزهيري، اننا»نعمل في اتحاد غرف التجارة الى بناء صناعة محلية مهمة تأخذ بنظر الاعتبار امكانات بلدنا وما يمتلكه من مصانع كبيرة، لابد من تفعيلها الان وان يشارك القطاع الخاص العراقي في مشاريع صناعية وتجارية تسهم في تطوير قطاعات الصناعة والتجارة العراقية في شتى المجالات، ولا يمكن ان يتم تطوير الاقتصاد مالم يكن هناك تطوير للصناعات العراقية التي لها تاريخ جيد، وبالتالي نحن نحتاج اليوم الى الخبرات التركية في دعم الصناعات العراقية وبناء مصانع عراقية في شتى التخصصات الغذائية والنسيجية وقطاعات الصناعة المتنوعة كإنتاج الملابس، ولابد أيضا ان يعود العراق مركزا صناعيا مهما من خلال تفعيل معامله او بناء معامل جديدة.

على صعيد اخر اعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة عن مباشرتها بقطع قوائم تجهيز الوكلاء بالحصة الخامسة لمادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية.

وقال مدير عام الشركة حسين سامي ان اعماما صدر عن قسم التسويق في الشركة يتضمن جدولا بمواعيد القطع ومراجعة الوكلاء حسب الجدول الزمني المحدد استنادا للخطة التسويقية المركزية ، داعيا الوكلاء الى مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لتسلم قوائم التجهيز، مشددا على توجيه اللجان الرقابية والمواطنين بمتابعة ختم المطحنة وتاريخ الانتاج قبل تسلم الحصص المخصصة لضمان عدم حصول تلاعب في الكميات الموزعة والابلاغ عن الحالات السلبية والامتناع عن تسلم المادة غير المطابقة للمواصفات لاتخاذ الاجراء المناسب بحق المخالفين.