  • الإثنين , 24 يونيو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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ماستر كارت تكرم البنك المركزي العراقي

شؤون عراقية
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بغداد _ الصباح الجديد:
كرمت شركة ماستر كارت العالمية البنك المركزي العراقي ممثلا بدائرة المدفوعات في هذا البنك بدرع التميز خلال المؤتمر السنوي للشركة المنعقد في اسبانيا.
وجاء التكريم للسياسات والاستراتيجيات التي يتبعها البنك المركزي العراقي في أنظمة الدفع والدور الهام الذي يلعبه في قيادة السوق من خلال بناء نظام مدفوعات متكامل يعتمد على التبادلية باستخدام أفضل الممارسات الدولية من خلال تنظيم عمل المشاركين وفتح باب المنافسة المهنية والقضاء على الاحتكارية.
من جانب اخر ابدت شركة ماستر كارت دعمها للمساهمة في دعم البنك المركزي العراقي والمصارف والشركات المرخصة العاملة في البلاد من خلال أفضل وأحدث التقنيات التي تنعكس إيجابيا على واقع الاقتصاد العراقي.
وكانت قد اولى البنك المركزي اهتمام خاص بمفصل تطوير المدفوعات والانتقال من التعاملات النقدية الى الالكترونية، وحث على اعتماد افضل الأنظمة التي تسهل الية الدفع.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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