حواريات مع المتنبي.. كتاب جديد للدكتور عدنان الظاهر

عدنان الظاهر عن دار الفرات للثقافة والإعلام في الحلة – العراق، صدر للأستاذ الدكتور المغترب عدنان عبد الكريم الظاهر السريراتي (ابن الحلة البار) كتاب (حواريات مع المتنبي).

يقع الكتاب في (282) صفحة من الحجم الوزيري ، ويتضمن رحلة وحوار مع شاعر العرب الأكبر ابو الطيب المتنبي من ضفاف دجلة والفرات الى أوربا…

قدم للكتاب الأستاذ الشاعر جبار الكواز، وقد تضمّن: الجزء الاول: جدل على ضفاف دجلة والفرات، الجزء الثاني: المتنبي في ميونخ، المتنبي ودولة الخروف الأسود في بريطانيا، والكتاب جدير بالقراءة والتمعن. نبارك لأستاذنا القدير (الظاهر) هذا المنجز.