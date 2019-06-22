عدنان الظاهر عن دار الفرات للثقافة والإعلام في الحلة – العراق، صدر للأستاذ الدكتور المغترب عدنان عبد الكريم الظاهر السريراتي (ابن الحلة البار) كتاب (حواريات مع المتنبي).
يقع الكتاب في (282) صفحة من الحجم الوزيري ، ويتضمن رحلة وحوار مع شاعر العرب الأكبر ابو الطيب المتنبي من ضفاف دجلة والفرات الى أوربا…
قدم للكتاب الأستاذ الشاعر جبار الكواز، وقد تضمّن: الجزء الاول: جدل على ضفاف دجلة والفرات، الجزء الثاني: المتنبي في ميونخ، المتنبي ودولة الخروف الأسود في بريطانيا، والكتاب جدير بالقراءة والتمعن. نبارك لأستاذنا القدير (الظاهر) هذا المنجز.
حواريات مع المتنبي.. كتاب جديد للدكتور عدنان الظاهر
عدنان الظاهر عن دار الفرات للثقافة والإعلام في الحلة – العراق، صدر للأستاذ الدكتور المغترب عدنان عبد الكريم الظاهر السريراتي (ابن الحلة البار) كتاب (حواريات مع المتنبي).