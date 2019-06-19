امير الكويت يصل بغداد ويستقبله رئيس الجمهورية

بغداد – الصباح الجديد

وصل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح يوم الاربعاء الى العاصمة العراقية بغداد بزيارة رسمية يبحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الإقليمية.

وقال مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح في بيان اليوم ان الاخير استقبل امير دولة الكويت في مطار بغداد حيث ستجري بعدها مراسم رسمية في قصر السلام.

وتعد الزيارة التي يقوم بها أمير الكويت إلى العاصمة العراقية هي الثانية له خلال توليه الحكم، إذ قام بزيارة سابقة في 2012 لترؤس وفد الكويت إلى اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد آنذاك.

وتأتي هذه الزيارة في ظل التوترات والتطورات المتسارعة غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، لاسيما الأعمال التي استهدفت سلامة الإمدادات النفطية، عبر تخريب وضرب السفن النفطية والتجارية المدنية في المياه الإقليمية للإمارات وبحر عمان. وعلى الرغم من سنوات القطيعة التي سببها نظام صدام حسين بغزوه الكويت في الثاني من أغسطس 1990، وما ترتب عليه من آثار وتبعات، فإن مياه العلاقات الكويتية العراقية عادت إلى مجاريها بقوة دفع متزايدة في الآونة الأخيرة.