الدهلكي: حرق بساتين ديالى يزعزع الامن والاستقرار فيها وقتلة الأبرياء هم الفاعلون

مسلسل الحرائق يتواصل

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد النائب عن ديالى رعد الدهلكي امس الثلاثاء، ان الحرائق التي تشهدها المحافظة تقف وراءها ايادي تريد اضعاف اقتصاد المحافظة، فيما دعا الحكومة الى التدخل العاجل.

وقال الدهلكي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه ان “هنالك سلسلة حرائق تعرضت لها العديد من البساتين في مناطق مختلفة من محافظة ديالى”، مبينا ان “الحرائق شملت مزارع ال هدلوش والبساتين المجاورة لها في المقدادية اضافة الى حرق بساتين في الوجيهية وكذلك في مناطق متفرقه من ديالى مساء امس”.

واضاف الدهلكي ان “تلك الحرائق تقف خلفها ايادي تريد اضعاف اقتصاد المحافظة خصوصا والعراق عموما، في سيناريو تخريبي لايقل خطرا عن ارهاب داعش في اجندات خارجية واضحة تستهدف الامن الاقتصادي والغذائي للعراق”، مشيرا الى ان “الايادي المجرمة التي كانت تقتل الابرياء في مناطق ديالى وتطلق القذائف والهاونات على المنازل اليوم نراها بدات تحرق بساتين المواطنين في محاولة لزعزعة الامن والاستقرار في المحافظة”.

واكد الدهلكي ان “تلك الحرائق هدفها تدمير الزراعة والثروة العراقية كي يبقى مستهلكا وخاضعا لرغبات واجندات الدول الاخرى وصادرات دول الجوار”، داعيا الحكومة الاتحادية الى “موقف عاجل وسريع يتلائم وحجم المخاطر التي تتعرض لها المحافظة قبل فوات”.

واعتبر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في (11 حزيران 2019) وخلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي، ان الحرائق التي تحدث في المحاصيل الزراعية «حالة طبيعية».

