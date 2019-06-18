أنصار مودي في الهند

شاشي ثارور

نيودلهي – في عام 2014، وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى السلطة على رأس حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) بعد عرض استراتيجيته لإحياء الهند، تضمن تحولا في مجال التصنيع مع قدرات تقنية عالية يمكنها تلبية التطلعات المتزايدة للعديد من الشباب. وعد مودي الناخبين بأن إدارته ستكون حقبة الأوقات الجيدة «آتشي دين»، والتي تتميز بـ «الحد الأدنى من الحكومة، وأقصى قدر من الحكم الرشيد»، والتنمية الشاملة، وارتفاع معدل العمالة، والنمو الاقتصادي المتزايد والازدهار. ولقيت وعوده ترحيب العديد من الناخبين.

لكن في الانتخابات التي انتهت للتو في الهند، لم يذكر مودي شيئًا من هذا. كان يعلم تماما أن وعوده الجوفاء (وفشله المريع في الوفاء بأي منها) ستعود لتطارده إذا قام بتنفيذها.

بدلاً من ذلك، نفذ مودي حملة مختلفة تمامًا. كانت الهند، على حد قوله، تعاني من أعداء في الداخل والخارج. يمكن لمودي -القومي القوي -وفرقته القوية أن يبقي البلاد في مأمن من الإرهابيين والمتسللين و «المناهضين للمواطنين» و»الحشرات المضرة» الساعية إلى تفكيك البنية القوية للأغلبية الهندوسية راشترا، وهي دولة هندوسية، كان يبنيها. لقد نجح في تحقيق ذلك. فقد منحته حملة مودي «الخاكي» فوزًا انتخابيًا أكبر من عام 2014: 303 من أصل 543 مقعدًا في مجلس النواب، و50 مقعدًا آخر في أيدي حلفائه.

ستكون الانتخابات الهندية 2019 بمثابة دراسة حالة لكيفية رفع مستوى الافتراض التقليدي للسياسة الانتخابية، والدي بموجبه يتم الحكم على شاغل المنصب وفقًا لسجله في الأداء مقابل وعوده. لقد فشل مودي بنحو مذهل في مواجهة المعايير التي حددها لنفسه، وغير قواعد اللعبة، وحقق أهدافًا كبيرة في مجالات مختلفة تمامًا عن تلك التي حددها قبل خمس سنوات.

ومع ذلك، فقد حظي بدعم الناخبين. لماذا؟

يتمثل التفسير الوحيد المعقول في تعزيز عبادة الشخصية الأكثر استثنائية في التاريخ الهندي الحديث. ان عبادة مودي اليوم التي يتم تعزيزها من خلال صور غير عادية، ومئات الآلاف من المحاربين في شبكات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام «السائدة» المخيفة، والعديد من المصورين، وآلية الدعاية البشعة التي تم تشغيلها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بمبلغ 5600 كرور روبية (750 مليون دولار) من أموال دافعي الضرائب، تعزز جميع خطواته. لقد حقق رئيس الوزراء مودي تغييرا ملحوظا، لكن ليس بالطريقة ذاتها التي ينطوي عليها الشعار، لذلك أصبح أول رئيس وزراء للهند يلقي بظلاله الواسعة أكثر بكثير من جوهره.

بطبيعة الحال، تمت مساعدة وتحفيز هذا التمرين من قبل تنظيم حزبي هائل: ملايين الأعضاء الذين تم تجنيدهم من خلال «مكالمات لم يرد عليها» (عندما يتصل المتلقون مرة أخرى، يقوم موظف في حزب بهاراتيا جاناتا بالإجابة على اتصالاتهم)، ولجان كشك الاقتراع الفعالة قبل الانتخابات بوقت طويل، بما في ذلك مئات الآلاف من «البانا براموخ» (عمال حزب بهاراتيا جاناتا، كل منهم مسؤول عن تسجيل الناخبين في صفحة واحدة من السجل الانتخابي)؛ وجنود المشاة من RSS الهندوسية، أو راشتريا سوايامسيفاك سانغ أو فيلق المتطوعين الوطنيين، المفوضة من كل فرع في الولاية للتفاعل مع الدوائر الحساسة؛ وفريق الحملات الدي يعمل على زيارة منازل الناخبين باستمرار ونشر المنشورات والمواضيع؛ وهيكل قيادة ينقل التعليمات أسفل التسلسل الهرمي بسلطة كبيرة يصعب تحديها.

ونتيجة لذلك، تعرض لانتقادات عديدة من قبل الدعاية والرسائل الفعالة لآلة الحزب، 37.4 ٪ من الناخبين في الهند يعتقدون أن مودي كان بالفعل يمثل أمتهم، وأنه كان من واجبهم تقريبا التصويت لصالحه -وليس بالضرورة لصالح المرشحين الضعفاء والانتهازيين، وغالبًا ما يكونوا مجهولي الهوية الذين تم تقديمهم مدرجين في بطاقات الاقتراع بجانب رمز لوتس لحزب بهاراتيا جاناتا، ولكن من أجل مودي نفسه. لقد اكتمل مسلسل تأثير الرئاسة على النظام البرلماني الهندي.

هل هذا يعني أن القضايا والأداء غير مهمان، وأنه تم خداع الناخبين بهذه الشخصية؟ هذا يبدو صحيحا في تلك الدول التي تحولت نحو حزب بهاراتيا جاناتا. ومما لا شك فيه أن الناخبين الأكثر تعليماً في ولاية كيرالا وتاميل نادو والبنجاب (حيث لا يمثل الهندوس أغلبية ساحقة) لم يتم قبولهم بهذه السهولة من خلال إثارة الخطب والغالبية العسكرية. وتجدر الإشارة إلى أن 37 ٪ من الأصوات الشعبية منحت مودي 56 ٪ من المقاعد في نظام الهند الماضي والحالي. على الرغم من ذلك، ينبغي الفوز بالقواعد. وهذا هو الفوز الحقيقي.

ومع ذلك، فمن غير المستغرب أن يتمكن حزب بهاراتيا جاناتا من إقناع الناس بالتصويت على تحيزاتهم بدلاً من مصالحهم الاقتصادية. بعد كل شيء، لماذا يتوقع الشاب الذي صوت لصالح مودي في عام 2014، الحصول على وظيفة يحتاجها، ويصوت لصالحه مرة أخرى في عام 2019 رغم أنه لا يزال عاطلًا عن العمل؟ يقوم بذلك على الأرجح بدافع الخوف. غالبًا ما يرجع سبب هذا الخوف إلى كونه مسلما -وكذلك بوصفه جنرالًا باكستانيًا أو إرهابيًا – يجب أن يواجهه حاكم قوي.

إن ما يثير قلق العديد من الليبراليين الهنود هو أن فكرتنا العزيزة على بلدنا كدولة حميدة وشاملة -مزدهرة في تنوعها المذهل للأديان والأعراق واللغات والطوائف – تتعرض للانهيار.

في مكانها بدأت تظهر هند أقل تعددية وأقل قبولًا للاختلاف وأقل شمولية وتسامحًا من تلك التي احتفلنا بها لفترة طويلة. لقد مهد مثال الوحدة الطريق إلى التوحد. وتمت إعادة تعريف الوطنية كنوع من الشوفينية، وتخضع المؤسسات المستقلة لحكومة مهيمنة؛ ويتم إعادة تشكيل الديمقراطية إلى حكم رجل واحد.

هذا ما يصفه مودي ب «الهند الجديدة». إنها رؤية جعلت الكثير من الهنود الخائفين يتوقون إلى عودة الهند القديمة.

شاشي ثارور: وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة ووزير الدولة الهندي السابق للشؤون الخارجية ووزير الدولة لتنمية الموارد البشرية، ويشغل حاليًا منصب رئيس اللجنة الدائمة البرلمانية للشؤون الخارجية ونائبًا للكونجرس الوطني الهندي.

بروجيكت سنديكيت

www.project-syndicate.org